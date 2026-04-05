Artūram Kurucam pieci punkti zaudētā ACB mačā
Latvijas basketbolists Artūrs Kurucs svētdien guva piecus punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē, viņa pārstāvētajai Lugo "Rio Breogan" piedzīvojot zaudējumu.
"Rio Breogan" izbraukumā ar rezultātu 88:105 (25:31, 16:20, 32:33, 15:21) atzina "Valencia" vienības pārākumu.
Kurucs spēlēja 16 minūtes un 57 sekundes, grozā raidīja vienu no trīs divpunktu metieniem un vienu no diviem tālmetieniem, kā arī izpildīja vienu neprecīzu soda metienu. Latviešu basketbolists arī atdeva divas rezultatīvas piespēles, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, dalīja sliktāko +/- rādītāju komandā (-20) un tika pie diviem efektivitātes koeficienta punktiem.
Viesiem rezultatīvākais ar 13 punktiem bija Danko Brankovičs, bet uzvarētājiem 19 punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Žanam Montero.
Tikmēr Mārcis Šteinbergs punktus neguva spēlē, kurā Manrezas "Baxi" mājās ar rezultātu 83:88 (25:21, 16:23, 24:21, 18:23) zaudēja Vitorijas "Baskonia" komandai, kuras pieteikumā nebija Rodiona Kuruca.
Šteinbergs 22 minūtēs un 25 sekundēs izpildīja piecus neprecīzus tālmetienus, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, divreiz pārkāpa noteikumus un tika pie sliktākā +/- rādītāja komandā (-15).
"Baxi" komandā 16 punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Alekss Reiess, bet uzvarētājiem ar 27 punktiem un septiņām bumbām zem groziem izcēlās Timotijs Luvavu-Kabarro.
Turnīra līdere ar 23 uzvarām 25 mačos ir Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, "Baskonia" ar 18 uzvarām ir ceturtā, "Breogan" desmit uzvaras dod 11. vietu, bet "Baxi" ar deviņām uzvarām ir 12. pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".