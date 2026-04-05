Šmitam Turcijas čempionātā uzvara pār Blumbergu
Latvijas basketbolists Rolands Šmits svētdien guva četrus punktus un ar Stambulas "Anadolu Efes" Turcijas superlīgas mačā pārspēja Izmiras "Petkim Spor" komandu, kuras rindās septiņus punktus guva Roberts Blumbergs.
"Anadolu Efes" izbraukuma spēlē uzvarēja ar rezultātu 85:60 (24:13, 25:15, 20:17, 16:15).
Šmits laukumā bija 13 minūtes un 39 sekundes, realizēja vienīgo tālmetienu un vienu no diviem soda metieniem, izpildīja neprecīzu divpunktu metienu, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, vienu reizi kļūdījās, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika pie sliktākā +/- rādītāja komandā (-2) un iekrāja piecus efektivitātes koeficienta punktus.
Blumbergs spēlēja 21 minūti un 57 sekundes, grozā raidīja divus no pieciem divpunktu metieniem un vienu no četriem tālmetieniem, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, tika pie četrām piezīmēm un izprovocēta viena noteikumu pārkāpuma, spēli pabeidzot ar negatīvu +/- rādītāju (-5) un četriem efektivitātes koeficienta punktiem.
Uzvarētājiem ar 26 punktiem izcēlās Džordans Loids, bet pretiniekiem 13 punktus guva Janniks Franke.
Sestdien Kristers Zoriks izcēlās ar 17 punktiem, viņa pārstāvētajai Denizli "Merkezefendi" ar 69:82 zaudējot Stambulas "Fenerbahce", kuras rindās 14 punktus iekrāja Artūrs Žagars.
"Fenerbahce" ar 21 uzvaru 25 spēlēs ir līdere, "Anadolu Efes" ar 16 uzvarām ir piektajā pozīcijā, "Merkezefendi" uzvarējusi desmit mačos un ir devītā, bet "Petkim Spor" ar septiņām uzvarām ir 12. vietā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".