Bļugeram rezultatīva piespēle zaudētā NHL mačā
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers sestdien asistēja vārtu guvumā Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, Vankūveras "Canucks" komandai piedzīvojot zaudējumu.
Citās spēlēs uzvaru izcīnīja Pitsburgas "Penguins" ar Artrūru Šilovu vārtos, uzvara bija arī Zemgus Girgensona pārstāvētajai Tampabejas "Lightning", turpretī zaudējumu piedzīvoja Elvja Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets".
"Canucks" viesos ar rezultātu 4:7 (1:2, 1:2, 2:3) zaudēja Jūtas "Mammoth".
Bļugers šajā spēlē uz ledus bija 14 minūtes un sešas sekundes, divreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, uzvarēja septiņos no desmit iemetieniem, tika pie divām soda minūtēm un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Šajā sezonā Bļugers, kurš punktus guvis trīs mačos pēc kārtas, 29 spēlēs guvis astoņus vārtus un atdevis septiņas rezultatīvas piespēles.
Bļugers otrā perioda trešajā minūtē pie laukuma apmales izcīnīja ripu un turpināja uzbrukumu, kura noslēgumā Līnus Kārlsons panāca 2:2. Kārlsonam tie bija otrie vārti spēlē, bet pārējās divas ripas "Mammoth" vārtos iemeta Džeiks Debrasks un Marko Rosi.
Viesiem Kleitons Kellers trešo reizi karjerā tika pie "hat-trick", kā arī asistēja vēl vienā vārtu guvumā. Tāpat vārtus guva arī Kailers Jamamoto, Dilans Ginters, Losons Krouze un Laiems O'Brīns.
"Canucks" ar 52 punktiem 76 spēlēs ir pēdējā, 16. vietā Rietumu konferencē un pēc sešiem mačiem noslēgs sezonu. "Mammoth" ar 86 punktiem 76 cīņās ir sestā šajā konferencē un turpina cīņu par iekļūšanu Stenlija kausā.
Tikmēr Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" mājās ar 9:4 (2:2, 6:0, 2:1) uzvarēja Floridas "Panthers" komandu, kurai nevar palīdzēt traumu guvušais aizsargs Uvis Balinskis.
Šilovs šajā mačā atvairīja 19 no 23 metieniem. Šajā sezonā Šilovs 36 mačos izcīnījis 18 uzvaras, vidēji ielaidis 3,01 ripu un atvairījis 88,9% metienu.
Uzvarētājiem ar "hat-trick" un rezultatīvu piespēli izcēlās Jevgeņijs Malkins, tāpat četri punkti bija Ērikam Kārlsonam, kurš guva vienus vārtus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles.
"Penguins" ar 94 punktiem 77 mačos ir piektā Austrumu konferencē, kur "Panthers" ar 77 punktiem 76 spēlēs ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā un jau oficiāli nolikusi Stenlija kausa čempiones pilnvaras.
Cīņu par Stenlija kausu nodrošinājusi Girgensona pārstāvētā "Lightning", kas mājās ar 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) uzveica Bostonas "Bruins".
Girgensons 14 minūtēs un 46 sekundēs pielietoja četrus spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu, bloķēja vienu metienu, uzvarēja vienā no pieciem iemetieniem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
"Lightning" ar 102 punktiem 76 spēlēs ir Austrumu konferences vicelīdere, bet "Bruins" iekrājusi tādu pašu bilanci kā "Penguins", ieņemot sesto pozīciju.
Ciešā cīņā par iekļūšanu Stenlija kausā ir arī Merzļikina pārstāvētā "Blue Jackets", kas mājās ar 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) zaudēja Vinipegas "Jets".
Džets Grīvss mājinieku vārtos atvairīja 23 no 25 metieniem.
"Blue Jackets" ar 88 punktiem 77 mačos ieņem 11. vietu Austrumu konferencē, taču septītā pozīcija ir vienas uzvaras attālumā. "Jets" ar 78 punktiem 76 spēlēs ir 11. pozīcijā Rietumu konferencē, arī saglabājot cerības uz iekļūšanu Stenlija kausā.