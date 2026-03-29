"VEF Rīga" nonāk soli no LIBL fināla, pirmajā pusfināla spēlē pieveicot Valmieras basketbolistus
"VEF Rīga" svētdien izcīnīja uzvaru "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pusfināla pirmajā spēlē. "VEF Rīga" savā laukumā ar 79:67 (21:18, 20:20, 23:18, 15:11) pārspēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0.
Mājinieku uzvaru ar 17 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām sekmēja Kērtiss Holiss, Kristaps Ķilps guva 15 punktus, bet Brendons Hafmens izcēlās ar 13 punktiem un 16 bumbām zem groziem.
Valmieras komandā rezultatīvākais ar 14 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām bija Omārs Pajičs, pa 12 punktiem guva Verners Kohs un Mārcis Vītols, kura kontā arī piecas rezultatīvas piespēles.
Sērijas turpinājumā trešdien abas komandas tiksies Valmierā, bet, ja būs nepieciešama trešā spēle, tā notiks piektdien Rīgā.
Abas komandas pamatturnīrā bija līdzās - "VEF Rīga" ieņēma otro vietu, bet "Valmiera Glass"/ViA bija trešā. Ceturtdaļfinālos rīdzinieki ar 2-1 bija pārāki pār "Ventspili", kamēr valmierieši ar 2-0 uzveica Tallinas "TalTech".
Sezonas pirmajā savstarpējā spēlē decembrī pārāka bija "VEF Rīga", bet pārējās trīs, no kurā divas bija Latvijas kausa ietvaros, uzvarēja "Valmiera Glass"/ViA.
Otrā pusfinālā "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" ir vadībā ar 1-0 pret Tallinas "Kalev"/"Cramo".
Pamatturnīrā komandas izspēlēja divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".