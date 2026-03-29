Latvieši NHL: Merzļikina, Bļugera un Šilova pārstāvētās komandas cieš zaudējumus
Latvijas vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā ar 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) piekāpās Sanhosē "Sharks", kas bija zaudējusi sešos mačos pēc kārtas.
Merzļikins atvairīja 33 no 36 metieniem jeb tika galā ar 91,7% raidījumu. Mača pirmajā minūtē Kolumbusas komandu vadībā izvirzīja Dentons Mateičaks, taču pirmās trešdaļas izskaņā Merzļikinu pārspēja Igors Čerņišovs, panākot neizšķirtu.
Otrā perioda vidū Kouls Silindžers atjaunoja "Blue Jackets" vienu vārtu pārsvaru, bet noslēdzošās trešdaļas sākumā Maklins Selebrīni izlīdzināja rezultātu vairākumā, un nepilnas divas minūtes līdz pamatlaika beigām "Sharks" uzvaru nesošos vārtus guva Čerņišovs.
"Blue Jackets" ar 87 punktiem 73 spēlēs Austrumu konferencē atrodas astotajā vietā, kamēr "Sharks" ar 73 punktiem 71 mačā Rietumu konferencē ierindojas 12. pozīcijā.
Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" piekāpjas Kalgari "Flames"
Citā spēlē Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" viesos ar 3:7 (1:2, 1:4, 1:1) zaudēja Kalgari "Flames". Bļugers spēlēja 14 minūtes un 44 sekundes, kuru laikā viņš četras reizes meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, uzvarēja divos no desmit iemetieniem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -2. "Canucks" labā vārtus guva Liams Ēgrens, Džeiks Debrasks un Nilss Heglanders.
"Flames" rindās pie trīs (1+2) punktiem tika Mets Koronato un Morgans Frosts, pa diviem (1+1) punktiem iekrāja Olli Māta, Zeins Perehs un Raiens Stroms, bet vēl pa reizei viesu vārtos ripu raidīja Džoels Farabī un Adams Klapka. "Canucks" ar 50 punktiem 71 spēlē Rietumu konferencē ir pēdējā, 16. pozīcijā, kamēr "Flames" ar 68 punktiem 72 cīņās ieņema 14. vietu.
Šilova Pitsburgas "Penguins" piekāpjas Dalasas "Stars"
Vēl Pitsburgas "Penguins" ar Artūru Šilovu rezervē mājās ar 3:6 (1:0, 1:4, 1:2) atzina Dalasas "Stars" pārākumu. Pitsburgas komandā Ēriks Karlsons izcēlās ar precīzu metienu un divām rezultatīvām piespēlēm, bet pa reizei viesu vārtos ripu raidīja Entonijs Manta un Noels Akjari. Starp uzvarētājiem Mavriks Burks tika pie diviem vārtiem un rezultatīvas piespēles.
"Penguins" ar 88 punktiem 73 spēlēs Austrumu konferencē ir septītā, kamēr "Stars", kas jau nodrošinājusi vietu Stenlija kausa izcīņā, ar 99 punktiem Rietumu konferencē ieņem otro vietu.