Mārcis Ošs izceļas ar dubli, “Super Nova” svin uzvaru viesos
Aizsargam Mārcim Ošam gūstot divus vārtus, "Super Nova" komanda svētdien izcīnīja uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas trešās kārtas noslēdzošajā mačā.
"Super Nova" viesos ar rezultātu 2:1 (2:0) pārspēja "Tukums 2000" vienību.
Mača 16. minūtē pēc Fakundo Garsijas izpildītā stūra sitiena Ošs bija precīzs ar galvu, bet deviņas minūtes vēlāk pēc argentīnieša izpildītā soda sitiena Ošs bija pirmais pie pretinieku vārtsarga atsistās bumbas un panāca 2:0. Ošs ir vienīgais virslīgas futbolists, kurš pirmajās trīs kārtās izcēlies ar trīs gūtiem vārtiem.
Otrajā puslaikā 12 minūtes pirms pamatlaika beigām tikko kā uz maiņu nākušais Raivis Ķiršs vienus vārtus atguva.
Jau ziņots, ka piektdien uzvaras izrāva "Riga" un "Liepāja", kas attiecīgi pārspēja "Audu" ar 2:1 un "Ogre United" ar 1:0, bet sestdien RFS ar 4:1 apspēlēja "Daugavpili" un "Grobiņa" ar 1:0 guva panākumu pār "Jelgavu".
Pēc aizvadītajām trīs kārtām deviņi punkti ir RFS, pa sešiem punktiem ir "Liepājai", "Riga", "Audai" un "Grobiņai", četrus punktus iekrājušas "Jelgava" un "Super Nova", pa vienam punktam ir "Tukums 2000" un "Ogre United" komandām, bet bez punktiem ir "Daugavpils".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.