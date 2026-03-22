Latvieši NHL: Merzļikins un Girgensons palīdz komandām izcīnīt uzvaru, Bļugers cieš zaudējumu
Latvijas vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā ar 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) uzvarēja Sietlas "Kraken", savukārt citās spēlēs Zemgus Girgensons izcīnīja uzvaru, kamēr Teodors Bļugers cieta zaudējumu.
"Blue Jackets" mājās ar 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) pārspēj Sietlas "Kraken"
"Blue Jackets" mājās ar 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) uzvarēja Sietlas "Kraken", pagarinot sēriju, kurā tā guvusi punktus 12 mačos pēc kārtas. Merzļikins šajā spēlē atvairīja 15 no 17 pretinieku metieniem. Šosezon latviešu vārtsargs 28 mačos izcīnījis 14 uzvaras, vidēji ielaidis 3,35 ripas un atvairījis 88,5% metienu.
"Blue Jackets" rindās vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Kolam Selindžeram, tāpat trīs punktus iekrāja Zeks Verenskis, kurš pirmajā periodā asistēja Dentona Heinena, Deimona Sīversona un Matjē Olivjē vārtu guvumos. Vēl ripu tukšos viesu vārtos iemeta Kents Džonsons. Merzļikinu pārspēja Kāpo Kako un Vinss Dans, kamēr Džojs Dakords tika galā ar 23 metieniem. "Blue Jackets" ar 85 punktiem 69 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē, bet "Kraken" ar 71 punktu 69 cīņās ir desmitā Rietumos.
Tampabejas "Lightning" ar 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) pārspēj Edmontonas "Oilers"
Tikmēr Girgensons ar Tampabejas "Lightning" viesos ar 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) uzvarēja Edmontonas "Oilers". Girgensons uz ledus bija 14 minūtes un deviņas sekundes, vienu reizi meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, divas reizes kļūdījās, bloķēja trīs metienus, uzvarēja četros no astoņiem iemetieniem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Tampas komandā divus vārtus guva un divas rezultatīvas piespēles atdeva Ņikita Kučerovs, divreiz pretiniekus pārspēja arī Entonijs Sirelli, bet viens precīzs metiens bija Džeikam Gencelam. "Oilers" komandā vārtus guva Konors Makdeivids un Džošs Samanskis. "Lightning" ar 90 punktiem 68 spēlēs ieņem trešo vietu Austrumu konferencē, bet "Oilers" ar 77 punktiem 71 mačā ir sestā Rietumu konferencē.
Vankūveras "Canucks" ar 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) pārspēj Sentluisas "Blues"
Tikmēr Bļugers ar Vankūveras "Canucks" mājās ar 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) atzina Sentluisas "Blues" pārākumu. Bļugers 15 minūtēs un 24 sekundēs vienu reizi meta ripu vārtu virzienā, zaudēja vienu ripu, uzvarēja astoņos no 11 iemetieniem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Mājiniekiem vienīgos vārtus guva Filips Hroneks. Pretiniekiem pirmā perioda vidū ar 79 sekunžu starpību vārtus guva Piuss Zuters un Pāvels Bučņevičs, bet spēles beigās ripu tukšos vārtos iemeta Džordans Kiru. "Canucks" ar 50 punktiem 69 spēlēs ieņem pēdējo, 16. vietu Rietumu konferencē, kur "Blues" ar 67 punktiem 69 spēlēs ir 13. pozīcijā.