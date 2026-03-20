Latviešu pārstāvēto klubu duelī uzvar Girgensona "Lightning", Merzļikins atkal nespēlē
Uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē ceturtdien izcīnīja latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" vienība, kas izbraukumā pārspēja Teodora Bļugera klubu Vankūveras "Canucks".
"Lightning" bija pārāka ar 6:2 (1:0, 3:1, 2:1), izcīnot otro panākumu pēc kārtas un trešo uzvaru pēdējās četrās spēlēs.
Girgensons laukumā pavadīja 11 minūtes un 39 sekundes, mazākumā spēlējot 39 sekundes. Latviešu uzbrucējs spēles protokolā atzīmējās ar vienu metienu vārtu rāmī, četriem spēka paņēmieniem, diviem bloķētiem metieniem, vienu no diviem uzvarētiem iemetieniem un neitrālu lietderības koeficientu.
Bļugers spēlēja 15 minūtes un 40 sekundes, kurās metienus vārtu rāmī neizpildīja, taču pielietoja sešus spēka paņēmienus un uzvarēja deviņos no 16 iemetieniem. Viņa lietderības koeficients bija sliktākais komandā -3.
Ar 1+2 uzvarētāju rindās izcēlās Ņikita Kučerovs un Entonijs Sirelli, pa 1+1 sakrāja Darens Redišs un Brendons Heigels, bet vēl pa vārtiem guva Janni Gords un Džeiks Gencels. Mājinieku sastāvā precīzi metieni padevās Līnusam Kārlsonam un Liamam Ēgrenam.
"Lightning" ar 88 punktiem 67 spēlēs Austrumu konferencē ieņem trešo vietu, bet "Canucks" ar 50 punktiem 68 mačos ir pēdējie Rietumu konferencē un visā līgā.
Citā mačā pēdējo divu gadu čempione Floridas "Panthers" bez savainotā Uvja Balinska ierindā viesos ar 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) pārspēja Edmontonas "Oilers".
Vārtus uzvarētājiem guva Kouls Reinhards, Entonijs-Džons Grīrs, Antons Lundels un Kārters Verhegī, bet vārtsargs Sergejs Bobrovskis atvairīja visus 21 pretinieku metienus, aizvadot ceturto "sauso" spēli šosezon un 53 tādu maču karjerā. Tāpat vārtsargam šī bija 454. uzvarētā spēle NHL, kas visu laiku labāko vārtsargu sarakstā ļāva panākt septīto uzvarām bagātāko spēlētāju Kērtisu Džozefu.
"Panthers" ar 71 punktu 68 spēlēs Austrumu konferencē ieņem 14. pozīciju, saglabājot niecīgas izredzes uz kvalificēšanos Stenlija kausa izcīņai, bet "Oilers" ar 77 punktiem ir sestajā vietā Rietumu konferencē.
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" mājās ar rezultātu 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) uzvarēja Ņujorkas "Rangers" komandu. Merzļikina konkurents Džets Grīvss atvairīja 22 no pretinieku izdarītajiem 25 metieniem. Merzļikins jau nespēlēja otrajā spēlē pēc kārtas, kamēr viņa kolēģis sagādāja vēl vienu panākumu.
"Blue Jackets", kas šonakt tika pie trešās uzvaras pēc kārtas un ceturtās pēdējo piecu spēļu laikā, ar 83 punktiem 68 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferences turnīra tabulā. To šķir tikai viens punkts līdz ceturtajai vietai.