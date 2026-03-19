"Valmiera" un "VEF Rīga" ar komfortablām uzvarām uzsāk Latvijas-Igaunijas līgas ceturtdaļfinālus
Trešdien, 18. martā, Latvijas - Igaunijas basketbola līgas ceturtdaļfinālus ar pārliecinošām uzvarām sāka "Valmiera Glass"/ViA un čempione "VEF Rīga".
"VEF Rīga" trešdien izcīnīja panākumu "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) ceturtdaļfināla sērijas pirmajā spēlē. "VEF Rīga" savā laukumā ar 77:54 (19:18, 23:13, 11:10, 24:13) uzvarēja "Ventspili" un sērijā līdz diviem panākumiem izvirzījās vadībā ar 1-0.
Mājinieku rindās ar 14 punktiem izcēlās Kristaps Ķilps, kurš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pa 13 punktiem guva Kērtiss Holiss un Kamau Stoukss, bet Brendons Hafmens spēli noslēdza ar 11 punktiem un desmit bumbām zem groziem. Ventspilnieku labā 13 punktus guva Ārons Džonsons-Kešs, kamēr Artūrs Ausējs pievienoja 12 punktus.
Regulārajā čempionātā abos mačos uzvarēja rīdzinieki (76:69 un 87:78). "VEF Rīga" bija pamatturnīra otra spēcīgākā komanda, savukārt "Ventspils" ieņēma septīto pozīciju.
Uzvaru izcīnīja arī "Valmiera Glass"/ViA, kas savā laukumā ar 105:80 (22:19, 33:21, 19:19, 31:21) pārspēja Tallinas "TalTech", sērijā līdz divām uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0.
Mājinieku uzvaru ar 19 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām sekmēja Verners Kohs, Dominiks Steņonis iekrāja 18 punktus, septiņas rezultatīvas piespēles un sešas bumbas zem groziem, bet vēl 16 punktus guva Endrū Pačers. Tallinas komandā rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Sīms Markuss Posts, kamēr Tormi Nītss spēli noslēdza ar 15 punktiem. Pamatturnīrā abos aizvadītajos mačos pārāki bija valmierieši (96:78 un 99:90). Turnīra tabulā Valmieras komanda bija trešā, bet Tallinas vienība - sestā.
Vēl par vietu pusfinālā cīnīsies "Rīgas zeļļi" ar Tallinas "Kalev"/"Cramo" un "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" ar Pērnavas "Transcom". Šīs komandas pirmās spēles aizvadīs piektdien, 20. martā.
Ārpus izslēgšanas turnīra dalībnieču pulka palika "Ogre", "Viimsi", "Liepāja", "Keila", "Latvijas Universitāte" un Keilas "Coolbet". Pamatturnīrā komandas izspēlēja divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".