Krosbija atgriešanās spēlē "Penguins" zaudē, Vilmanim piespēle AHL
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs trešdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda piedzīvoja zaudējumu. Amerikas hokeja līgā ar rezultativitātes punktu izcēlās Sandis Vilmanis.
"Penguins" izbraukumā ar rezultātu 5:6 (0:1, 1:1, 4:3, 0:1) papildlaikā zaudēja Karolīnas "Hurricanes" komandai. Mājinieki atspēlējās mača 58. minūtē, bet uzvaras vārtus guva 29 sekundes pirms papildlaika beigām.
"Penguins" rindās šajā mačā laukumā atgriezās olimpiskajās spēlēs traumu guvušais komandas kapteinis Sidnijs Krosbijs, kurš izcēlās ar vārtu guvumu un rezultatīvu piespēli. Ar 2+1 viesu rindās atzīmējās Ēriks Kārlsons, bet pa vieniem vārtiem guva Bens Kindels un Braiens Rasts. "Hurricanes" rindās vārti un divas rezultatīvas piespēles Džeksona Bleika kontā, pa 1+1 katrs sakrāja Logans Stankovens, Šons Volkers un Teilors Hols, bet vēl pa vārtiem guva K'Andrē Millers un Džordans Martinuks.
"Penguins" vārtos Stjuarts Skiners atvairīja 38 no 44 metieniem jeb 86,4%. "Penguins" ar 84 punktiem 68 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdienas vakarā pēc Latvijas laika, kad mājās uzņems Vinipegas "Jets" hokejistus.
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis trešdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, tomēr viņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers" komanda piedzīvoja zaudējumu. "Checkers" mājās ar rezultātu 2:5 (0:3, 1:2, 1:0) piekāpās Hartfordas "Wolf Pack". Trešā perioda izskaņā Vilmanis asistēja savas komandas otrajā vārtu guvumā. Šajā spēlē latviešu uzbrucējs metienus vārtu rāmī neizpildīja un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. AHL sezonā viņam 36 spēlēs ir 23 rezultativitātes punkti (11+12).
Citās trešdienas spēlēs Providensas "Bruins" bez savainotā Dana Ločmeļa sastāva ar 3:6 (0:1, 1:3, 2:2) izbraukumā piekāpās Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms", bet Ebotsfordas "Canucks" bez traumētā Anrī Ravinska ar 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) viesos zaudēja Ontario "Reign". "Bruins" ar 91 punktu 59 spēlēs ir Austrumu konferences līdere, bet "Checkers" ar 75 punktiem 60 mačos atrodas trešajā pozīcijā.