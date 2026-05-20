Šovā "Ģimene burkā" Olga Koha atzīst, ka melojusi vīram par notikušo kādā ballītē...
Realitātes šova "Ģimene burkā" dalībnieki Olga un Viesturs Kohi uzskatāmi apliecina, ka saskanīgas savienības pamatā ir nepārtrauktas pūles.
Kamēr Olga sliecas domāt, ka sīka patiesības noklusēšana palīdz izvairīties no liekiem kašķiem un uzturēt harmoniju mājās, attiecību eksperts Kristaps Ozoliņš šādu nostāju pilnībā apgāž. Cik tālu pāris spēj iet savstarpējā atklātībā, neaizstājot godīgumu ar ērtu mānīšanos, kuras pamatā ir vienkāršas bailes no strīdiem?
Nesenā pagātnē abi partneri izpildīja kādu radošu uzdevumu, analizējot savas laulības plusus un mīnusus. Tomēr ar to nebija gana, jo galvenais uzstādījums prasīja daudz detalizētāk izgaismot tieši abu intīmās attiecības. Lai palīdzētu tikt ar to galā, talkā nāca attiecību konsultants. Tiesa, pirms ķerties pie galvenā jautājuma, Olgai ir aktuāla vēl kāda cita tēma. Viņa sarunu sāk šādi: "Es nevarēju aizmigt, un es par to domāju... Pieņemsim, melošana man. Mēs visi esam cilvēki, un mēs citreiz melojam mazos "baltos melus". Bet, ja tu tiec tajos pieķerts, tev vēlāk nav ticamības arī kaut kādās citās lielākās lietās. Tu izmanto tos "baltos melus" ar domu, lai nesāpinātu otru."
Tikmēr Kristaps Ozoliņš strikti kategorizē, ka nekādas leģitīmas un attaisnojamas mānīšanās nav – realitāte ir melnbalta: fakti vai nu atbilst patiesībai, vai nē. Eksperts uzsver, ka it kā cēlie nodomi, ar kuriem tiek attaisnoti sīkie meli, patiesībā ir tikai sevis mānīšana. Situācijas ilustrēšanai Kristaps piesauc konkrētu piemēru: "Tā ir tava subjektīvā pārliecība un, citiem vārdiem sakot, es tevi krāpju, bet tev neko nesaku, tāpēc ka negribu tevi sāpināt! Nu, super cēls mērķis! Tajā brīdī tu, principā, atver to Pandoras lādi, tāpēc ka tālāk jebkurus melus ar katriem nākamajiem meliem tu aizvien labāk iemācīsies attaisnot un saukt viņus par baltajiem meliem. Ar laiku tev nebūs melno melu – būs tikai baltie meli, tāpēc ka vienmēr melosi cēla un ļoti nozīmīga mērķa vārdā."
Viesturs vēlāk uzsver, ka ikdienā necenšas sagrozīt faktus. Turpretim Olga neslēpj, ka viņas arsenālā ir reāli gadījumi, kad šāda taktika attiecībās ar laulāto jau tikusi pielietota. Pašironiski smaidot, viņa stāsta: "Es esmu teikusi, ka ballītē nav bijuši puiši un bija tikai meitenes! Bet viņš neuzzinās, kurā ballītē un kad tā bija, tā kā neko nezinu!"