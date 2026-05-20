Krievija asi reaģē uz Lietuvas ārlietu ministra izteikumiem par Kaļiņingradu
Maskava trešdien asi reaģējusi uz Lietuvas ārlietu ministra Ķēstuta Budra izteikumiem par Krievijas valdījumā esošo Kaļiņingradu.
Uzturoties Pekinā, Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs izteicies, ka Baltijas valstu "tuvredzīgie politiķi" ir "iegrimuši rusofobijā" un viņu "absolūti maldīgā pretkrieviskā" nostāja liek tiem darboties pret pašu interesēm.
Budris nesen sniegtā intervijā Šveices laikrakstam "Neue Zürcher Zeitung" norādījis uz Krievijas un Baltkrievijas radītajiem draudiem un nepieciešamību NATO nodrošināt spēcīgu atturēšanas potenciālu.
Atbildot uz jautājumu par Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvu, ministrs norādījis, ka "krieviem jādemonstrē, ka mēs varam ieņemt viņu radīto mazo cietoksni Kaļiņingradā. NATO ir līdzekļi ārkārtējā situācijā nolīdzināt līdz ar zemi tur esošo krievu pretgaisa aizsardzību un raķešu bāzes."
Tas ir tiešs aicinājums uzbrukt suverēnai valstij, kas apdraud Eiropas stabilitāti, savukārt izteikusies Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova.
Pēdējo dienu laikā Krievijas un Baltijas valstu attiecības īpaši saasinājušās, pateicoties Igaunijā, Latvijā un Lietuvā notikušajiem lidroboti izraisītajiem incidentiem. Kā ziņots, Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) otrdien izplatīja melīgus apgalvojumus, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri.