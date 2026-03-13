Latvieši NHL: Balinskis nespēlē traumas dēļ pret Merzļikinu, Šilovam tikai 11 atvairīti metieni, Bļugeram liela uzticība
Naktī uz 13. martu Nacionālajā hokeja līgā (NHL) ar dažādām sekmēm spēles aizvadīja latviešu hokejistu pārstāvētie klubi.
Izpaliek latviešu duelis
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" cieta zaudējumu pagarinājumā. "Blue Jackets" viesos ar 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) piekāpās Floridas "Panthers" pagarinājumā. Merzļikins atvairīja 19 no 21 pretinieku metiena, atvairot 90,5% raidījumu.
Otrās trešdaļas vidū Kolumbusas komandu vadībā izvirzīja Edams Fantili, bet trešā perioda ievadā vairākumā precīzs bija Sems Benets, panākot neizšķirtu. Papildlaika trešajā minūtē mājiniekiem uzvaru atnesa Sems Reinhārts, kurš guva vārtus vairākumā.
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis, kurš pārstāv "Panthers", savainojuma dēļ šajā mačā nespēlēja. Traumā Balinskis iedzīvojās februāra beigās, bloķējot metienu mačā pret Bufalo "Sabres". Tad gan viņš atgriezās ierindā pēc vienas izlaistas spēles.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Blue Jackets", kas jau trešo reizi pēc kārtas piedzīvoja zaudējumu pēc pamatlaika, ar 77 punktiem (divi punkti līdz piektajai vietai) 65 spēlēs ieņem devīto vietu, bet "Panthers", kas izcīnīja jau trešo uzvaru pēc kārtas, ar 69 punktiem 65 spēlēs ir 13. vietā.
Šilovam neveiksmīga spēle
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā atvairīja 11 metienus, viņa pārstāvētajai Pitsburgas "Penguins" piedzīvojot zaudējumu. "Penguins" viesos ar 2:6 (0:1, 2:2, 0:3) zaudēja Vegasas "Golden Knights". Šilovs tika galā ar 11 no 16 metieniem, atvairot 68,8% raidījumu.
Pirmajā trešdaļā latvieša sargātajos vārtos ripu raidīja Koltons Sisons, bet otrajā periodā pēc spēlētām piecām minūtēm "Golden Knights" pārsvaru dubultoja Pāvels Dorofejevs. Otrās trešdaļas turpinājumā Rikards Rakels guva pirmos "Penguins" vārtus, minūti vēlāk Mičs Mārners atjaunoja mājiniekiem divu vārtu pārsvaru, taču mazāk kā četras minūtes līdz trešdaļas beigām vēl vienu "Penguins" vārtus guva Bens Kindels.
Trešajā periodā nepilnu divu minūšu laikā Šilovu vēl pārspēja Dorofejevs un Džeks Aikels, panākot 5:2. Pēdējā minūtē, kad "Penguins" nomainīja Latvijas vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, vēl tukšos Pitsburgas komandas vārtos ripu raidīja Breidens Maknabs.
"Penguins", kas zaudēja jau otrajā mačā pēc kārtas un ceturtajā pēdējo piecu spēļu laikā, ar 79 punktiem 65 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas piektajā vietā, bet "Golden Knights" ar 74 punktiem 66 mačos Rietumu konferencē ieņem sesto pozīciju.
Bļugers nospēlē gandrīz veselu periodu
Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcīnīja uzvaru pēcspēles metienu sērijā. "Canucks" savā laukumā ar 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0) guva panākumu pār Nešvilas "Predators".
Bļugers uz ledus bija 19 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā pielietoja divus spēka paņēmienus, uzvarēja vienā no sešiem iemetieniem un tika pie negatīva lietderības koeficienta. Pirmās trešdaļas vidū Broks Besers izvirzīja vadībā "Canucks". Pusotru minūti līdz perioda beigām neizšķirtu panāca Taisons Džosts, kurš otrajā periodā izcēlās ar vēl vienu precīzu metienu.
Otrās trešdaļas turpinājumā viesu pārsvaru dubultoja Metjū Vuds, uz ko "Canucks" trešajā periodā atbildēja ar Marko Rosi un Filipa Hroneka gūtajiem vārtiem, Hronekam izlīdzinot rezultātu minūti līdz pamatlaika beigām. Pagarinājumā vārti netika gūti, un pēcspēles metienu sērijā "Canucks" uzvaru atnesa Džeks Debrasks. Mājinieku vārtos Ņikita Tolopilo tika galā ar 16 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Jūse Saross atvairīja 24 ripas.
"Canucks", kas izcīnīja pirmo uzvaru pēdējās trijās spēlēs, ar 48 punktiem 65 spēlēs Rietumu konferencē atrodas 16. vietā, bet "Predators" ar 67 punktiem ierindojas 11. pozīcijā.
Girgensons aktīvs spēka spēlē
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru. "Lightning" mājās ar 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) pārspēja Detroitas "Red Wings". Uzvarētājiem pa diviem vārtiem guva Geidžs Gonsalvess un Džeiks Gencels.
Girgensons laukumā pavadīja 11 minūtes un 46 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem un pielietoja četrus spēka paņēmienus, kā arī zaudēja vienā iemetienā. Girgensona lietderības koeficients bija neitrāls.
Otrā perioda pirmajā minūtē ar precīzu metienu vairākumā mājiniekus vadībā izvirzīja Gencels, bet trešās trešdaļas ievadā pārsvaru dubultoja Gonsalvess. Trešdaļas turpinājumā vienīgos Detroitas komandas vārtus guva Džozefs Teilors Komfers, un pamatlaika izskaņā vēl pa reizei "Red Wings" vārtos ripu raidīja Gonsalvess un Gencels.
"Lightning" vārtus sargāja Andrejs Vasiļevskis, kurš tika galā ar 24 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Džons Gibsons atvairīja 24 no 27 ripām. Austrumu konferences kopvērtējumā "Lightning" ar 84 punktiem 64 spēlēs ieņem trešo vietu.