Kellija Klārksone apgalvo, ka pēc uzvaras šovā “Amerikaņu elks” solīto miljonu tā arī nesaņēma
Dziedātāja Kellija Klārksone pārmetusi “Amerikāņu elks” (American Idol) šovam neizpildītus solījumus.
43 gadus vecā dziedātāja un sarunu šova vadītāja — kura 2002. gadā uzvarēja dziedāšanas konkursa pirmajā sezonā — apgalvoja, ka nekad nav saņēmusi viņai solīto viena miljona ASV dolāru čeku.
Klārksone, kurai studijā pievienojās “Harijs Poters” aktieris Daniels Redklifs un realitātes šovu zvaigzne Robs Raušs, apspriežot Rauša 220 800 dolāru laimestu no šova “The Traitors” ceturtās sezonas, apgalvoja, ka “Amerikāņu elks” vadība “melojusi”.
“Zini ko, es spēju ar to identificēties!” pēc Rauša atklāsmes, ka viņš vēl nav saņēmis savu laimestu, sacīja Klārksone. “Es ar to identificējos ļoti spēcīgi. Tu, iespējams, pat nebiji dzīvs, kad es piedalījos “Amerikāņu elks”, bet es burtiski biju šajā šovā.”
Viņa turpināja: “Viņi teica kaut ko apmēram tādu — “tu vinnē miljonu dolāru” vai tamlīdzīgi. Nē, tu to nesaņēmi. Viņi meloja. Tas drīzāk bija miljona dolāru vērts ieguldījums tevī.”
“Viņi teica, ka tu dabūsi mašīnu,” viņa piebilda. “Un man to tiešām vajadzēja, jo mana mašīna bija sadauzīta, un es nevarēju atļauties apdrošināšanas pašrisku. Un tad — nē! Es mašīnu nesaņēmu.”
Viņa piebilda, ka Klejs Eikens, kurš neuzvarēja otrajā sezonā, automašīnu saņēma — tāpat kā viņa mamma. “Es biju vienkārši šokā,” sacīja Klārksone.
Sarunā iesaistījās arī Redklifs, norādot, ka tiem, kuri uzvar šova pirmajās sezonās, vajadzētu saņemt lielāku atlīdzību, ja balvas apmērs gadu gaitā ir audzis. “Būtu jābūt kādai sistēmai — ja tu uzvari kaut ko pirmajā sezonā, tad, lai kāda balva vēlāk kļūtu, tev to vajadzētu saņemt atpakaļejoši,” viņš teica.
“Tāpēc es saku — iespējams, tu šo naudu nemaz neredzēsi,” Klārksone sacīja Raušam. “Bet, zini, ceru, ka vismaz dabūji pietiekami daudz ekrāna laika.”
Jau pērn Klārksone atklāti runāja par savu pieredzi šova pirmajā sezonā.
Intervijā Kailijas Kelses podkāstā “Not Gonna Lie” Klārksone stāstīja, ka sākotnēji nemaz nav zinājusi, ka tas, kurā viņa piedalās, būs televīzijas šovs — to viņa sapratusi tikai vēlāk atlases procesā. “Visiem mums pirmajā sezonā burtiski nebija ne jausmas... Es pat nezināju, ka tas ir TV šovs, līdz savai trešajai atlasei,” viņa skaidroja. “Mēs burtiski tikai centāmies samaksāt rēķinus. Domājām — varbūt šis nostrādās, varbūt satikšu kādu noderīgu cilvēku vai vēl kaut ko.”
Viņa piebilda, ka, piedaloties konkursā 19 gadu vecumā, vienīgais, par ko domājusi, bija iespēja nopelnīt pietiekami daudz naudas, lai “samaksātu elektrības rēķinu” vai varētu “atļauties samaksāt pašrisku par savu sadauzīto mašīnu”.
Pēc lielās uzvaras Klārksone 2003. gadā izdeva savu debijas albumu “Thankful”. Tā panākumi pavēra ceļu otrajam albumam “Breakaway”, kurā iekļauti vairāki viņas lielākie hiti, tostarp “Since U Been Gone”, “Behind These Hazel Eyes” un “Because of You”. Kopš tā laika viņa ir ieguvusi trīs Grammy balvas un saņēmusi 17 nominācijas.