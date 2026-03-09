Girgensons gūst vārtus ārkārtīgi asā un rezultatīvā NHL spēlē, Šilovam kļūda un piecas ielaistas ripas zaudējumā
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē guva vārtus, tomēr viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda piedzīvoja zaudējumu. Citā spēlē ne labākais sniegums vārtos Artūram Šilovam.
"Lightning" viesos ļoti rezultatīvā mačā ar 7:8 (0:1, 4:3, 3:4) piekāpās Girgensona bijušajai vienībai Bufalo "Sabres". Latviešu uzbrucējs otrā perioda 15. minūtē panāca 4:3 viesu labā.
Girgensons laukumā pavadīja 15 minūtes un 48 sekundes, izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja četrus spēka paņēmienus, uzvarēja sešos no deviņiem iemetieniem, bet mača izskaņā nopelnīja divu minūšu noraidījumu, kuru mājinieki realizēja un panāca 8:7. Girgensona lietderības koeficients bija neitrāls.
Šajā sezonā pieredzējušais latviešu uzbrucējs 55 spēlēs sakrājis 15 (8+7) punktus, 22 soda minūtes un lietderības koeficientu -1, bet viņa vidējais spēles laiks ir 15 minūtes un deviņas sekundes, kas ir trešais lielākais viņa 12 gadus ilgajā NHL karjerā. Vairāk Girgensons spēlēja tikai savās pirmajās divās (2013./2014. un 2014./2015. gada) sezonās "Sabres" rindās. Girgensons aizvada rezultatīvāko sezonu pēdējo trīs gadu laikā - 2022./2023. gada sezonā viņam 18 punkti, bet rezultatīvākā sezona bijusi otrā ar 30 punktiem.
Svētdienas mačā abu komandu hokejisti pirmajos divos periodos regulāri iesaistījās asumos, pārkāpa noteikumus un iesaistījās vairākos kautiņos, kā rezultātā kopumā sapelnīja 82 soda minūtes.
"Sabres" komandai šī bija septītā uzvara pēc kārtas un vienība ar 84 punktiem 64 spēlēs kļuvusi par Atlantijas okeāna divīzijas līderi, kas tik vēlu sezonas gaitā nav noticis gandrīz 16 gadus. Divīzijas ietvaros "Sabres" apsteidza tieši "Lightning", kas sakrājusi 82 punktus 62 mačos, bet Austrumu konferencē komandas ieņem attiecīgi otro un trešo pozīciju.
Mājinieku sastāvā pa diviem vārtiem katrs guva Alekss Taks, Džošs Douns un Džeisons Zakers, kura rēķinā arī rezultatīva piespēle, Rasmuss Dalīns pievienoja 1+2, vienus vārtus guva Sems Keriks, bet četras rezultatīvas piespēles sakrāja Teidžs Tompsons. "Lightning" rindās 2+1 Ņikitas Kučerova kontā, 1+2 pievienoja Janiss Žeroms Mozers, pa vārtiem guva arī Korijs Perijs, Breidens Points, Girgensons un Brendons Heigels, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Darens Redišs.
"Ligtning" nākamo spēli aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems latviešu vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvēto Kolumbusas "Blue Jackets" komandu.
Citā spēlē Pitsburgas "Penguins" komanda ar vārtsargu Artūru Šilovu ierindā svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē atspēlēja trīs vārtu deficītu un papildlaikā pārspēja Bostonas "Bruins" vienību. "Penguins" mājās svinēja panākumu ar 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0).
Šilovs atvairīja 24 no 28 metieniem, tiekot galā ar 85,7% raidījumu. Viņš gan arī pieļāva kļūdu otrajā periodā, kas ļāva vieglus vārtus gūt Davidam Pastrņākam. Līdz mača 33. minūtei viesi pēc diviem Pāvela Zahas un vieniem Davida Pastrņāka gūtajiem vārtiem ieguva vadību 3:0, bet otrās trešdaļas 15. minūtē Jegors Činahovs vienus vārtus mājiniekiem atguva.
Trešā perioda septītajā minūtē 33 sekunžu laikā Konors Devors un Entonijs Manta panāca 3:3, bet jau divas minūtes vēlāk Zaha atjaunoja viesu pārsvaru un atzīmējās ar karjeras otro "hat trick". Izlīdzinājumu 4:4 spēles 52. minūtē ar saviem otrajiem vārtiem mačā panāca Manta, bet uzvaras vārtus papildlaika 17. sekundē guva Tomijs Novaks, kurš maču noslēdza ar lietderības koeficientu +4.
Austrumu konferencē "Penguins" ar 78 punktiem 63 spēlēs ieņem sesto vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar konferences līderi Karolīnas "Hurricanes".