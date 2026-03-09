“Laundromat”: pašapkalpošanās veļas mazgātava ļauj ietaupīt vairāk nekā 250 eiro gadā
Pašapkalpošanās veļas mazgātavas “Laundromat” Latvijā no nišas pakalpojuma kļuvušas par praktisku un ērtu ikdienas risinājumu, kas ļauj ietaupīt ne tikai laiku, bet arī ievērojamu naudas summu, ja tās salīdzina ar ķīmisko tīrītavu izmantošanu.
Papildus ērtībai un laika ietaupījumam “Laundromat” sniedz arī ļoti konkrētu finansiālu ieguvumu. Balstoties uz aprēķiniem par četru cilvēku mājsaimniecību – diviem pieaugušajiem un diviem bērniem –, redzams, ka, izvēloties pašapkalpošanās veļas mazgātavu, iespējams ietaupīt vidēji ap 280 eiro gadā salīdzinājumā ar ķīmiskās tīrītavas pakalpojumiem.
“Mūsu veiktā aprēķina pamatā ir regulāri mazgājami tekstilizstrādājumi: aizkari, segas, ziemas jakas un spilveni. Tie ir priekšmeti, kurus mājas veļas mašīnā bieži vien ir grūti vai pat neiespējami kvalitatīvi izmazgāt to izmēra un apjoma dēļ. Tādēļ daudzi iedzīvotāji izvēlas ķīmisko tīrītavu. Taču izmaksu atšķirība ir būtiska,” pastāstīja “Laundromat” mārketinga vadītāja Monta Purkalne.
Liels ietaupījums – biezie aizkari un segas
Saskaņā ar aprēķiniem ķīmiskajā tīrītavā biezo aizkaru tīrīšana dzīvoklim ar kopējo aizkaru platību 14,5 m² gadā izmaksā 50,75 eiro vienā reizē. Ja aizkari tiek tīrīti vienu reizi gadā, tās ir 50,75 eiro gadā. Savukārt pašapkalpošanās veļas mazgātavā šādam apjomam nepieciešami divi mazgāšanas cikli un divi žāvēšanas cikli ar 17 kg ietilpību. Ja viena mazgāšana maksā 9 eiro un viena žāvēšana 2,7 eiro, kopējās izmaksas par aizkariem ir 23,4 eiro. Ietaupījums tikai šajā pozīcijā – vairāk nekā 27 eiro gadā.
Līdzīga situācija ir ar segām. Piecu segu tīrīšana ķīmiskajā tīrītavā, ja to dara divas reizes gadā, izmaksā 100 eiro. Pašapkalpošanās veļas mazgātavā nepieciešami divi mazgāšanas un trīs žāvēšanas cikli, kas kopā izmaksā 26,1 eiro. Ietaupījums – gandrīz 74 eiro gadā.
Ziemas jakas izmazgāt daudz izdevīgāk
Īpaši būtiska atšķirība redzama ziemas jaku gadījumā. Astoņu jaku tīrīšana ķīmiskajā tīrītavā izmaksā 144 eiro gadā (pieņemot, ka katra jaka tiek tīrīta vienu reizi sezonā). Savukārt pašapkalpošanās veļas mazgātavā ar diviem mazgāšanas un diviem žāvēšanas cikliem kopējās izmaksas ir 23,4 eiro. Tas nozīmē vairāk nekā 120 eiro ietaupījumu tikai par jakām.
Arī spilvenu mazgāšana uzrāda atšķirību. Četru spilvenu tīrīšana divas reizes gadā ķīmiskajā tīrītavā izmaksā 80 eiro, savukārt pašapkalpošanās veļas mazgātavā kopējās izmaksas ir 23,4 eiro.
Starpība pārsniedz 250 eiro gadā
Apkopojot visus izdevumus, gada kopējās izmaksas ķīmiskajā tīrītavā sasniedz 374,75 eiro. Savukārt, izmantojot “Laundromat” pašapkalpošanās veļas mazgātavu, kopējās izmaksas gadā ir 96,3 eiro. Tādējādi kopējais ietaupījums ir 278,45 eiro gadā.
Šie skaitļi skaidri parāda, ka starpība nav simboliska – tā pārsniedz 250 eiro gadā. Četru cilvēku ģimenei tas ir jūtams budžeta atvieglojums. Pieaugot komunālajiem maksājumiem un ikdienas izdevumiem, iespēja samazināt izmaksas par regulāri nepieciešamiem pakalpojumiem kļūst īpaši nozīmīga.
Svarīgi arī uzsvērt, ka pašapkalpošanās veļasmazgātavās pieejamās profesionālās iekārtas ar 17 kg ietilpību ļauj vienā reizē izmazgāt lielu apjomu tekstila. Tas nozīmē mazāku ciklu skaitu un efektīvāku resursu izmantošanu. Turklāt mazgāšanas un žāvēšanas process aizņem aptuveni stundu, kas ir būtisks laika ietaupījums salīdzinājumā ar vairākkārtēju priekšmetu nodošanu ķīmiskajā tīrītavā un pasūtījuma saņemšanu pēc vairākām dienām.
Drīzumā – 20 Latvijas pilsētās
“Laundromat” attīstība Latvijā pēdējos gados bijusi īpaši dinamiska. Pašapkalpošanās veļas mazgātavu tīkls, kas dibināts 2022. gadā, dažu gadu laikā izveidojis plašu filiāļu klāstu ne tikai galvaspilsētā, bet arī reģionos. Attīstība notiek, izvēloties lokācijas ar stabilu cilvēku plūsmu – tirdzniecības centru tuvumā un dzīvojamo rajonu apkaimēs. Pieprasījums vairs nav koncentrēts tikai Rīgā – arvien aktīvāk pakalpojumu izmanto arī iedzīvotāji citās pilsētās.
Tuvāko mēnešu laikā plānota paplašināšanās vairākās Latvijas pilsētās, un gada laikā tīkls būs pārstāvēts jau aptuveni 20 vietās visā valstī. Tas apliecina, ka pašapkalpošanās formāts kļūst par stabilu un pieprasītu pakalpojumu. Uzņēmums uzsācis darbību arī Lietuvā un Igaunijā, iezīmējot attīstību Baltijas mērogā. Līdz ar to var prognozēt, ka šis pakalpojums turpinās nostiprināties kā ekonomiski izdevīga alternatīva tradicionālajai ķīmiskajai tīrīšanai.
Tādējādi skaitļos balstīts salīdzinājums un nozares izaugsmes tendences skaidri apliecina: pašapkalpošanās veļas mazgātava nav tikai ērta alternatīva, bet arī ekonomiski pamatots risinājums, kas ļauj būtiski optimizēt mājsaimniecības budžetu.