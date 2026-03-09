Dzīvesstils
Šodien 11:13
Šonedēļ populārākais vārds - Aija
Sveicam Aijas, Ernestus, Silvijas, Matildes, Kostantīnus, Agitas, Aivas, Aivjus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Aija (6564).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Ernests (3402), Silvija (3289), Konstantīns (2370), Agita (1916), Aivis (1739) un Aiva (1106). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Amalda (5), Amilda (5), Balvis (5), Imalda (7) un Laimrota (28).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 694 Ēvaldi, 475 Matildes, 215 Liliānas un 126 Ulrikas.