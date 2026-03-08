Kritiens liedz cīnīties par augstāku vietu - Pauls Jonass Argentīnas "Grand Prix" noslēdz pirmajā desmitniekā
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien pasaules motokrosa čempionāta pirmā posma - Argentīnas "Grand Prix" - MXGP klasē otrajā braucienā ierindojās 13. pozīcijā un posmu noslēdza desmitajā vietā.
Otrajā braucienā pēc atkārtota starta pirmo vietu izcīnīja pirmā brauciena uzvarētājs nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kurš finišā par nepilnām piecām sekundēm pārspēja pagājušās sezonas uzvarētāju francūzi Romēnu Fevru. Slovēnis Tims Gajsers piekāpās 8,103 sekundes un bija trešais.
Jonass, kurš pirmajā braucienā finišēja piektais, otrajā braucienā jau ievadā piedzīvoja sadursmi ar konkurentu, pēc kritiena turpinot sacīksti no pēdējām vietām. Brauciena turpinājumā latvietis aizcīnījās līdz 13. pozīcijai
Pēc diviem braucieniem pirmajā posmā par uzvarētāju kļuva Herlingss, kurš iekrāja 50 punktus. Fevrs ar 42 punktiem bija otrais, bet vēl viens Francijas pārstāvis Toms Vjalls ar 40 punktiem ieņēma trešo vietu.
Jonass ar 24 punktiem Argentīnas "Grand Prix" noslēdza desmitajā vietā.
Pagājušajā sezonā par MXGP čempionu kļuva francūzis Romēns Fevrs, kurš pirmajā posmā kvalifikācijā sasniedza ceturto labāko laiku. Jonass savainojumu dēļ izlaida vairākus posmus un kopvērtējumā ierindojās 15. pozīcijā.
Pasaules čempionātā šosezon būs 20 posmi, no kuriem septītais posms notiks Ķeguma trasē Latvijā. Sezona noslēgsies ar Austrālijas "Grand Prix" septembra nogalē.
Savukārt MX2 klasē otrajā braucienā Kārlis Alberts un Jānis Mārtiņš Reišuļi ierindojās attiecīgi piektajā un sestajā pozīcijā, kamēr par uzvarētāju kļuva vācietis Zimons Lengenfelders, kurš uzvarēja arī pirmajā braucienā.
Posma kopvērtējumā Jānis Mārtiņš Reišulis ieņēma piekto vietu, bet Kārlis Alberts noslēdza sacensības septītajā pozīcijā.
Pagājušajā sezonā Kārlis Alberts Reišulis MX2 kopvērtējumā ieņema 11. vietu.