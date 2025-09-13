Jonass Vingegords uzvar "Vuelta a Espana" 20.posmā, palestīniešu aktīvisti turpina traucēt
Dānijas riteņbraucējs Jonass Vingegords sestdien uzvarēja daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" 20.posmā un kopvērtējumā palielināja pārsvaru pār tuvāko sekotāju, teju nodrošinot pirmo vietu vēl pirms pēdējā posma. Sestdien riteņbraucēji mēroja 155,8 kilometrus.
Priekšpēdējā posmā uzvaru izcīnīja Vingegords ("Visma"/"Lease a Bike"), kurš atrāvās no tuvākajiem sekotājiem pēdējā kāpumā un finišu sasniedza pēc trīs stundām 56 minūtēm un 23 sekundēm. Viņš par 11 sekundēm apsteidza komandas biedru amerikāni Sepu Kusu, bet austrālietis Džejs Hindlijs ("Q36.5") zaudēja 13 sekundes un bija trešais.
Arī šajā posmā aktīvi bija propalestīniski protestētāji un aptuveni 20 kilometrus līdz finišam lika nedaudz izmainīt riteņbraucējiem paredzēto maršrutu, kas aizkavēja komandu automašīnas. Līdzīgi viņi rīkojušies arī iepriekš, apdraudot sportistus.
Kopvērtējumā pēc 20 posmiem līderpozīcijas Vingegords, kurš par minūti un 16 sekundēm apsteidz portugāli Žuānu Almeidu "UAE Team Emirates - XRG" un par trīs minūtēm un 11 sekundēm - Lielbritānijas sportistu Tomasu Pidkoku ("Q36.5").
Latvijas riteņbraucēji šogad "Vuela a Espana" nepiedalās.
80. "Vuelta a Espana" velobraucienā riteņbraucēji 21 posmā veiks 3151 kilometru.
Pērn par "Vuelta a Espana" uzvarētāju kļuva slovēnis Primožs Rogličs, izcīnot pirmo vietu kopvērtējumā ceturto reizi karjerā. "Vuelta a Espana" beigsies septembra vidū Madridē.