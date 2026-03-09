Vairākās Rīgas apkaimēs ievieš braukšanas ātruma ierobežojumu līdz 30 km/h
No šodienas vairākās Rīgas apkaimēs - Ķīpsalā, Imantā, Ziepniekkalnā un Šķirotavā - atsevišķās ielās un to posmos tiks ieviests jauns braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 kilometriem stundā, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Ātruma ierobežojumi tur esot nepieciešami, lai uzlabotu satiksmes drošību un pielāgotu braukšanas ātrumu esošajai ielu infrastruktūrai.
Visā Ķīpsalas apkaimē plānots ieviest 30 kilometru stundā ātruma ierobežojuma zonu, izņemot ielas, kurās jau ir noteikta dzīvojamā zona, tātad jābrauc vēl lēnāk. Šāds lēmums pieņemts, "ņemot vērā šauro ielu profilu, kā arī intensīvo velosatiksmi un gājēju plūsmu".
Tāpat, lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinātu esošajai infrastruktūrai atbilstošu braukšanas ātrumu, ielu posmos, kuros nav izbūvētas ietves, tiks samazināts maksimālais atļautais braukšanas ātrums Rājumsila ielas posmā starp Krustpils ielu un Dzirkaļu ielu.
Lai veicinātu drošāku satiksmes organizāciju un nodrošinātu ielas videi atbilstošu braukšanas ātrumu pirms gājēju šķērsošanas vietām un parka tuvumā, Ēbeļmuižas ielas posmā starp Valdeķu ielu un Līvciema ielu maksimālais atļautais braukšanas ātrums tiks samazināts līdz 30 kilometriem stundā.
Papildus tam pie gājēju šķērsošanas vietām tiks ierobežota transportlīdzekļu novietošana, lai uzlabotu gājēju redzamību un veicinātu drošāku satiksmi attiecīgajā ielas posmā.
Ātruma ierobežojums tiks ieviests arī Imantā - Skandu ielas posmā no Kurzemes prospekta 3B līdz Skandu ielai 14.