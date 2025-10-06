Pauls Jonass kopā ar brāļiem Reišuļiem sasniedz otro labāko rezultātu Latvijas vēsturē Nāciju kausā motokrosā
Latvijas motokrosa izlase ar Paulu Jonasu, kā arī brāļiem Jāni Mārtiņu un Kārli Albertu Reišuļiem sastāvā svētdien ASV izcīnīja devīto vietu Nāciju kausa izcīņā.
Devītā vieta ir Latvijas otrs visu laiku labākais rezultāts aiz astotās pozīcijas 2019. gadā, kad Jonass startēja kopā ar Tomu Macuku un Dāvi Ivanovu. Pirms gada Kārlis Alberts Reišulis, Edvards Bidzāns un Mairis Pumpurs noslēdza labāko desmitnieku.
Pirmajā braucienā sacenšoties MXGP un MX2 klašu braucējiem, Kārlis Reišulis finišēja 19. vietā un Jānis Reišulis bija 27. pozīcijā. Jānis pirmajā braucienā divas reizes krita - vispirms pēc starta, bet vēlāk arī brauciena laikā, kas liedza cīnīties par augstāku pozīciju. Uzvarēja austrālietis Džets Lorenss, pirmajā trijniekā iekļūstot arī beļģim Lukasam Kūnenam un slovēnim Timam Gajseram.
Otrajā braucienā, kurā spēkojās MX2 un "Open" klases braucēji, Jonass finišēja 11. vietā, bet Jānis Reišulis guva 17. pozīciju. Šajā braucienā nepārspēts bija Džeta Lorensa brālis Hanters, otrais bija japānis Jo Šimida, bet trešais - slovēnis Jans Pancars. Veiksmīgais otrais brauciens ļāva Latvijai pakāpties uz augsto septīto vietu kopvērtējumā.
Noslēdzošajā braucienā sacenšoties MXGP un "Open" klašu pārstāvjiem, Jonass bija 17. pozīcijā, bet Kārlis Reišulis finišēja 24. vietā. Uzvarēja Hanters Lorenss, otrais bija amerikānis Eli Tomaks, bet trešo vietu guva Džets Lorenss. Pēdējos apļos risinājās nopietna cīņa, kā rezultātā Latvijas sportisti zaudēja dažas pozīcijas.
Nāciju ieskaitē, komandām iekrājot punktus par izcīnītajām vietām un anulējot vienu sliktāko rezultātu, uzvaru svinēja Austrālija, kuras sastāvā bija Amerikas čempionātā braucošie brāļi Lorensi, kā arī Kails Vebsters. Austrālieši startēja ar "Honda" spēkratiem. Austrālija sacensības noslēdza ar 19 punktiem, bet pa 33 punktiem bija otro un trešo vietu guvušajām ASV un Francijai. Piedalījās 37 valstis, A finālā startējot 20. Latviju no septītās vietas šķīra tikai četri punkti.
Pirmo reizi Latvija kā neatkarīga valsts Nāciju motokrosā piedalījās 1992. gadā.