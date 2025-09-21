Pauls Jonass sezonas pēdējā posma vienīgajā braucienā finišē desmitais
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien pasaules motokrosa čempionāta noslēdzošajā, 20. posmā - Austrālijas "Grand Prix" - MXGP klases vienīgajā braucienā finišēja desmitais, tikmēr čempiontitulu nodrošināja viņa komandas biedrs francūzis Romēns Fevrs.
"Kawasaki" vienības pārstāvis Jonass pirmajā braucienā stabili turējās desmitnieka beigās un finišēja desmitais. Arī trijniekā brauciena laikā nebija izmaiņu - uzvarēja beļģis Lukass Kūnens, kuram sekoja nīderlandietis Džefrijs Herlingss un slovēnis Tims Gajsers, bet Fevram titula iegūšanai pietika ar ceturto vietu.
Lietaino laikapstākļu un slapjās trases dēļ otrais brauciens tika atcelts. Kopvērtējumā Fevrs iekrāja 956 punktus jeb 39 punktus vairāk nekā tuvākais sekotājs Kūnens. Jonass, kurš daļu sezonas izlaida savainojumu dēļ, ar 274 punktiem bija 15.vietā.
MX2 klasē sezonu veiksmīgi noslēdza Kārlis Alberts Reišulis. Pirmajā braucienā viņš finišēja desmitais, bet otrajā, kurā tika veikti desmit apļi, aizcīnījās līdz ceturtajai vietai.
Posma ieskaitē latvietim bija 29 punkti un septītā vieta. Pirmais ar 41 punktu bija pirmajā braucienā uzvarējušais nīderlandietis Kajs de Volfs, bet otro vietu ar 37 punktiem guva un titulu nodrošināja vācietis Simons Lengenfelders.
Meistarsacīkšu noslēgumā Lengenfelderam bija 928 punkti jeb deviņi vairāk nekā de Volfam. Reišulis sezonu noslēdza ar 356 punktiem un 11.vietu.