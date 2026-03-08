Jonass jauno pasaules motokrosa čempionāta sezonu sāk ar piekto vietu pirmajā braucienā
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien pasaules motokrosa čempionāta pirmā posma - Argentīnas "Grand Prix" - MXGP klasē pirmajā braucienā ieņēma piekto vietu.
Pirmais finišēja nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kurš par 3,45 sekundēm apsteidza kvalifikācijas uzvarētāju francūzi Tomu Vjallu. Pagājušās sezonas čempions Romēns Fevrs no Francijas piekāpās teju 17 sekundes un bija trešais.
Jonass finišā atpalika no Herlingsa 46,824 sekundes, bet ceturtās vietas ieguvējam Lūkasam Kūnenam no Beļģijas viņš zaudēja 14,2 sekundes.
Svētdien vēl plkst. 21 pēc Latvijas laika tiks aizvadīts otrais brauciens.
Pagājušajā sezonā par MXGP čempionu kļuva francūzis Romēns Fevrs, kurš pirmajā posmā kvalifikācijā sasniedza ceturto labāko laiku. Jonass savainojumu dēļ izlaida vairākus posmus un kopvērtējumā ierindojās 15. pozīcijā.
Pasaules čempionātā šosezon būs 20 posmi, no kuriem septītais posms notiks Ķeguma trasē Latvijā. Sezona noslēgsies ar Austrālijas "Grand Prix" septembra nogalē.
Vēl MX2 klases pirmajā braucienā Jānis Mārtiņš Reišulis finišēja ceturtais, piekāpjoties pirmā brauciena uzvarētājam vācietim Zimonam Lengenfelderam nepilnas 17 sekundes. Jānis Mārtiņš Reišulis piekāpās 45,4 sekundes un bija devītais 28 sportistu konkurencē.
Pagājušajā sezonā Kārlis Alberts Reišulis MX2 kopvērtējumā ieņema 11. vietu.