Žagars iedzīvojies jaunā savainojumā

Latvijas basketbolists Artūrs Žagars iedzīvojies paceles cīpslas savainojumā, svētdien pavēstīja viņa pārstāvētā Turcijas vienība Stambulas "Fenerbahce".

Jau ziņots, ka sestdien "Fenerbahce" Turcijas čempionāta mačā mājās ar 93:79 uzvarēja "Manisa" vienību, bet Žagars, kurš mačā iesaistījās no rezervistu soliņa, laukumu pameta divas minūtes pirms pirmā puslaika beigām un spēlē vairs neiesaistījās.

Stambulas vienība sestdien pavēstīja, ka Žagars iedzīvojies labās kājas paceles cīpslas savainojumā, nenorādot, cik ilgi latvietim būs nepieciešams atlabšanai.

"Fenerbahce" ar 11 uzvarām 13 spēlēs Turcijas čempionāta turnīra tabulā ieņem otro vietu.

