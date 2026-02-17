Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu sarakstā arī Artūrs Žagars, trīs brāļi Kuruci un Rolands Šmits
Latvijas vīriešu basketbola izlases paplašinātajā kandidātu sarakstā pirms gaidāmajām 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm iekļauti Iļja, Artūrs un Rodions Kuruci.
Latvijas basketbolisti gaidāmajā izlašu logā divas reizes tiksies ar Poliju. 27. februārī Latvijas basketbolisti uzņems poļus savā laukumā, bet 1. martā komandas tiksies Polijā.
Paplašinātajā kandidātu sarakstā, kurā ir 24 spēlētāji, iekļauti trīs brāļi Kuruci. Iļja Kurucs šosezon spēlē "Liepājā", Artūrs Kurucs pārstāv Spānijas klubu Lugo "Rio Breogan", bet Rodions Kurucs spēlē Vitorijas "Baskonia".
Pēdējā aizvadītajā spēlē Rodions Kurucs iedzīvojās potītes savainojumā, taču Vitorijas vienība pavēstīja, ka viņa stāvoklis tiks izvērtēts atkārtoti pirms nākamās spēles, kas paredzēta piektdien. Baskonijas komanda gan vēsturiski nav tā, kas savus spēlētājus grib laist uz izlasi.
Savukārt ārpus saraksta ir Eirolīgas vienībai "Dubai" pārstāvis Dāvis Bertāns, taču sarakstā ir atrodami divu citu Eirolīgas klubu spēlētāji - Artūrs Žagars un Rolands Šmits. Artūrs Žagars nesen saārstēja paceles cīpslas traumu, atgriezās Stambulas "Fenerbahce" pieteikumā, taču pēdējā Turcijas čempionātā spēlē laukumā tomēr nedevās, jo, iesildoties, sajuta sāpes. Sociālajā tīklā "Instagram" Žagars jau publicējis video ar momentu no spēles Latvijas izlasē, kas var likt manīt par viņa vēlmi palīdzēt valstsvienībai. Traumēts "Anadolu Efes" sastāvā ir arī Rolands Šmits.
Atgriešanos var piedzīvot Artūrs Strautiņš, kura iepriekšējā sezona noslēdzās priekšlaicīgi ceļgala krustenisko saišu traumas dēļ. Pret iepriekšējo logu kandidātu lokā nav centra Anžeja Pasečņika, kurš pie lielas lomas divās spēlēs pie Sito Alonso tā arī netika.
F grupā pēc divām spēlēm Polijai ir divas uzvaras, Nīderlandei un Latvijai pa vienai, bet Austrija piedzīvojusi divus zaudējumus. F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Latvijas vīriešu basketbola izlases paplašinātais kandidātu saraksts:
Adrians Andževs, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Artis Ate ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Krišs Helmanis (Novo Mesto "Krka", Slovēnija), Jānis Jīnemanis ("Gottingen", Vācija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Iļja Kurucs ("Liepāja"), Rodions Kurucs (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Toms Leimanis (Reikjavīkas KR, Islande), Rihards Lomažs, Kārlis Šiliņš (abi - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Rodijs Mačoha ("Rīgas zeļļi"), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Anrijs Miška (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija), Ojārs Siliņš (Varšavas "Legia", Polija), Aigars Šķēle (Slupskas "Czarni", Polija), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Toms Skuja (Ludvigsburgas "Riesen", Vācija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Strautiņš (Tortonas "Derthona", Itālija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks ("Udine", Itālija).