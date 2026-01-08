Dāvis Bertāns ar "Dubai" pieveic "Fenerbahce", kur nespēlē traumētais Artūrs Žagars
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns ceturtdien guva trīs punktus ULEB Eirolīgas 21. kārtas spēlē un ar "Dubai" komandu svinēja uzvaru. "Dubai" mājās ar rezultātu 92:81 (24:22, 27:20, 22:20, 19:19) uzvarēja Stambulas "Fenerbahce" vienību, kurai savainojuma dēļ patlaban nevar palīdzēt Artūrs Žagars.
Bertāns laukumā bija 16 minūtes un 52 sekundes, realizēja vienu no trīs tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie viena efektivitātes koeficienta punkta.
"Dubai" komandā Makinlijs Raits guva 22 punktus, Kenanam Kameņasam bija 20 punkti un 15 atlēkušās bumbas, Dveins Beikons guva 15 punktus un Mfiondu Kabengele pievienoja 14 punktus.
Stambulas vienībā 21 punkts un piecas rezultatīvas piespēles bija Veidam Boldvinam, 15 punktus guva Telens Hortons-Takers, bet 13 punkti bija Mikaelam Jantunenam.
"Dubai" ar desmit uzvarām 21 spēlē ieņem 13. vietu, bet "Fenerbahce" uzvarējusi 13 no 20 mačiem, kas dod ceturto pozīciju.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".