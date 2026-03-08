"Auda" virslīgas sezonu sāk ar uzvaru pār "Super Nova" un noslēdz pirmo kārtu
"Auda" svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas pirmās kārtas noslēdzošajā mačā izcīnīja uzvaru.
"Auda" mājās ar 2:1 (1:0) uzvarēja "Super Nova" komandu.
Pirmā puslaika kompensācijas laikā 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Hosue Vergara, izvirzot vadībā laukuma saimniekus.
Otrā puslaika ievadā pēc nepilnām desmit minūtēm mājinieku pārsvaru dubultoja Husaini Ibrahims, kurš guva vārtus pēc Vergaras piespēles.
Pamatlaika izskaņā vēl "Super Nova" rindās ar precīzu sitienu izcēlās Mārcis Ošs, samazinot deficītu līdz vieniem vārtiem, taču atlikušajā spēles daļā "Auda" nosargāja pārsvaru.
Dienas pirmajā spēlē "Jelgava" savā laukumā ar 2:1 bija pārāka pār "Tukums 2000" vienību.
Jau ziņots, ka piektdien sezonas pirmajā mačā RFS mājās ar 2:0 pārspēja virslīgas debitanti Ogres "United", bet sestdien pagājušās sezonas čempionvienība "Riga" izbraukumā ar 1:2 zaudēja "Liepājai", bet "Daugavpils" savā laukumā ar 0:1 piekāpās "Grobiņai".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.