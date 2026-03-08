"Jelgavas" futbolisti Latvijas futbola virslīgas mačā pārspēj "Tukumu 2000"
"Jelgavas" futbolisti svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas pirmās kārtas mačā savā laukumā ar 2:1 (1:1) pārspēja "Tukuma 2000" vienību.
Pirmajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 19 minūtēm mājiniekus vadībā izvirzīja Filips Hašeks, taču aptuveni septiņas minūtes vēlāk rezultātu izlīdzināja Ruslans Deružinskis. Otrajā puslaikā pēc spēlētām teju 17 minūtēm "Jelgavai" vienu vārtu pārsvaru atguva Hašeks, otro reizi mačā izceļoties ar precīzu sitienu.
Svētdien vēl plkst. 16 Mežaparkā "Auda" mērosies spēkiem ar "Super Nova" futbolistiem, mačus tiešraidē pārraidot kanālam TV4 un platformai "Sportacentrs.com".
Jau ziņots, ka piektdien sezonas pirmajā mačā RFS mājās ar 2:0 pārspēja virslīgas debitanti Ogres "United", bet sestdien pagājušās sezonas čempionvienība "Riga" izbraukumā ar 1:2 zaudēja "Liepājai", bet "Daugavpils" savā laukumā ar 0:1 piekāpās "Grobiņai".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.