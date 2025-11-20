Ervīns Pērkons pametīs "Super Nova" galvenā trenera amatu.
"Super Nova" pēc labākās sezonas kluba vēsturē maina galveno treneri
Latvijas futbola virslīgas klubs "Super Nova" neturpinās sadarbību ar vienības galveno treneri Ervīnu Pērkonu, ceturtdien paziņoja komanda.
35 gadus vecais Pērkons ar "Super Nova" strādāja pēdējās divas sezonas. 2023./2024. gada sezonā viņa vadībā komanda uzvarēja pēc spēka otrajā - Nākotnes - līgā, bet aizvadītajā sezonā sasniedza savu labāko rezultātu vēsturē, virslīgā ieņemot astoto pozīciju un nosargājot vietu spēcīgāko divīzijā.
"Paldies, ka biji kopā ar mums un ieguldīji milzīgu darbu. Paldies, ka sniedzi mums svarīgas mācības," kluba sociālās vietnes "Facebook" kontā trenera aiziešanu komentēja klubs. "Paldies par sasniegtajiem rezultātiem."
Pērkons trenera karjeras laikā četras sezonas vadīja "Jelgava", ar kuru 2021./2022. gada sezonā uzvarēja Nākotnes līgā, bet nākamajā sezonā pēc nesaskaņām ar kluba vadību komandu pameta pēc viena mača virslīgā.