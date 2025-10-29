"Audas" futbolisti otro reizi vēsturē izcīna Latvijas kausu un nodrošina ceļazīmi uz Konferences līgu
"Audas" komanda otro reizi vēsturē izcīnījusi Latvijas kausu un nodrošinājusi dalību nākamās sezonas UEFA Konferences līgas kvalifikācijā. "Skonto" stadionā notikušajā finālmačā "Auda" ar 2:1 (1:1) pārspēja šī gada Latvijas čempioni - "Riga" komandu.
"Audas" labā vārtus guva Džaksons Keniu un Eduards Dašķevičs, bet "Riga" vienībā ar precīzu sitienu izcēlās Marko Regža. Pirmie vārti tika gūti pirmā puslaika vidū, kad 22. minūtē Dašķevičs ar atkārtotu mēģinājumu piespēlēja bumbu pretī vārtiem, kur to saņēma Keniu, brazīlietim izpildot precīzu sitienu. Cīņas 39. minūtē "Riga" izlīdzināja rezultātu - pēc soda sitiena Antoni Kontrerass ar galvu pāradresēja bumbu Regžam, kurš panāca 1:1.
Cīņas 77. minūtē pretuzbrukuma noslēgumā Kemelo Ngenā piespēlēja bumbu Dašķevičam, kurš pēc ielaušanās soda laukumā ar labo kāju sita bumbu tālajā vārtu stūrī, pārspējot savu bijušo komandu.
Kompensācijas laika pēdējā minūtē Karls Vasoms soda laukumā pārkāpa noteikumus pret Kaderu Konē, taču 11 metru soda sitiens netika nozīmēts, jo pirms tam tika konstatēts pārkāpums no "Audas" futbolista.
"Riga" ir divkārtēja Latvijas kausa ieguvēja, trofeju virs galvas ceļot 2018. un 2023. gadā, bet "Auda" pirmo reizi turnīrā uzvarēja 2022. gadā. Pērn par Latvijas kausa ieguvējiem kļuva RFS futbolisti, kuri finālā papildlaikā ar 4:2 pārspēja "Audu". Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936. gada pie trofejas tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 13 dažādas vienības.