“Izskatās vēl labāk nekā toreiz!” Elizabete Hērlija pēc 27 gadiem atkal uzvelk slaveno “Versace” kleitu. FOTO
Aktrise Elizabete Hērlija sajūsminājusi fanus, no garderobes arhīva izceļot ikonisku “Versace” kleitu, kas joprojām izskatās tikpat iespaidīga kā pirms 27 gadiem.
Svētdien 60 gadus vecā Hērlija dalījās ar blakus novietotu fotogrāfiju kolāžu, kurā redzama šajā kleitā 1999. gadā un atkal — ceļojuma laikā Indijā 2026. gadā. Hērlija šo kleitu pirmo reizi bija uzvilkusi pirms 27 gadiem.
“Lai dzīvo Versače! Šīs nedēļas nogales piedzīvojumam Indijā es parakņājos savā arhīvā un atradu vienu no saviem mīļākajiem tērpiem, ko pēdējo reizi vilku uz “Met Gala” 1999. gadā. Ir pagājuši 27 gadi, bet dažas mīlestības nekad neizgaist,” Hērlija rakstīja savā “Instagram” ierakstā.
Kleitai, ko Hērlija pirmoreiz uzvilka 33 gadu vecumā, ir dziļš dekoltē, ko kopā satur zieda rotājums. Melnajai kleitai ir arī augsts šķēlums. Kā vēsta “InStyle”, Hērlija savu tēlu papildināja ar 50 000 dolāru vērtu “Bulgari” kaklarotu. Kaklarotu rotā 2,07 karātu dimanti zīmola raksturīgajā čūskas dizainā.
Fani ātri vien steidza uz viņas komentāru sadaļu, lai angļu aktrisei veltītu uzslavas. “Tagad izskatāties pat vēl labāk nekā toreiz,” pauda kāds “Instagram” lietotājs. Cits piebilda: “Kādu eliksīru jūs lietojat? Es nopietni.”
“Gluži kā ļoti izsmalcināts vīns. Elizabete Hērlija, jūs esat apbrīnojama!” rakstīja trešais lietotājs. “Bravo. Jūs tagad izskatāties pat vēl labāk, ja tas vispār ir iespējams — un tik dabiski! Jūs esat īsts skaistums!”
Pazīstama ar savām apburošajām zilajām acīm un supermodeles augumu, britu aktrise un modele Elizabete Hērlija gadu gaitā ir rūpīgi uzturējusi savu veselību vislabākajā stāvoklī. Aktrise atklājusi arī vienu lietu, no kuras viņa vienmēr izvairās, lai saglabātu savu izcilo augumu.