Šarls Leklērs nosauc pirmā posma galvenos favorītus - tie nav ne viņa "Ferrari", ne čempioni "McLaren"
Pēc pirmajiem treniņbraucieniem pirms Pirmās formulas (F-1) sezonas atklāšanas posma Melburnā gan “Ferrari”, gan “McLaren” piloti pauduši piesardzību, norādot, ka, neraugoties uz atsevišķiem ātriem apļa laikiem, joprojām jūtas soli aiz konkurentiem.
“Ferrari” pilots Šarls Leklērs, kurš pirmajā treniņā bija ātrākais, atklāti atzina, ka sacīkšu režīmā konkurenti izskatās neaizsniedzami. “Otrajā treniņā “Mercedes” pamazām sāka rādīt nedaudz vairāk no tā, kas viņiem ir, un mēs sākam redzēt, kur mēs viņiem zaudējam. Domāju, ka viņi nepārprotami ir ļoti spēcīgi, īpaši attiecībā uz sacīkšu tempu.” Leklērs uzsvēra, ka “Mercedes” sniegums garajos braucienos bijis “ļoti iespaidīgs”, un piebilda: “Šobrīd šķiet, ka “Mercedes” ir soli priekšā, tad seko “Red Bull”, “McLaren” un tikai pēc tam mēs.”
Leklērs arī neslēpa, ka Melburnas trase viņam vēsturiski ir viena no smagākajām. “Kā es vienmēr esmu teicis, Melburna un Šanhaja man droši vien ir divas grūtākās trases visā sezonā, man tur vienmēr klājas diezgan grūti,” neslēpa “Ferrari” pilots.
Uzrādījis dienas ātrāko apli, Oskars Piastri tikmēr atzina, ka jaunās F-1 ēras sākums “McLaren” vienībai nebija viegls. Otram komandas pilotam Lando Norisam arī bija tehniskas problēmas. “Pirmais treniņš bija sarežģīts. Pārliecinoši piņķerīgākā un komplicētākā sesija, kāda man jebkad bijusi,” sacīja Piastri. “Domāju, ka otrais treniņš bija nedaudz tuvāk, teiksim tā, jaunajai realitātei. Viss ritēja nedaudz gludāk. Mēs spējām atrast nedaudz lielāku stabilitāti, un lietas darbojās vairāk tā, kā mēs tām gaidījām.”
Austrālietis uzskata, ka “McLaren” vēl trūkst tīras jaudas, lai spēkotos ar līderiem. Jautāts, vai viņaprāt piektdiena sniedza reprezentatīvu ieskatu 2026. gada spēku samēros, Piastri atbildēja: “Grūti spriest. Es domāju, ka, it īpaši šobrīd, ja tu spēj panākt, lai automašīna darbotos aptuveni tā, kā tu gaidi, tad tu atrodi milzīgu apļa laika rezervi. Domāju, ka šobrīd tā, visticamāk, ir galvenā lieta. Ar savu tempu mēs bijām turpat vien tuvumā, bet neesmu drošs par to, kā izskatījās mūsu temps garajos braucienos. Nekad neesam uzskatījuši, ka tālu atpaliekam no “Mercedes” un “Ferrari”. Man personīgi vienmēr šķita, ka esam tikai mazu solīti aizmugurē, un joprojām esmu optimists. Ja visi parādīs no sevis 100 procentus, varbūt mums nebūs pats labākais sniegums, bet es domāju, ka lielākā lieta šobrīd ir tas, cik tuvu šiem 100 procentiem tu vari tikt.”
Arī “McLaren” galvenais dizaineris Robs Maršals apstiprināja, ka komanda joprojām meklē pareizos iestatījumus, un uzsvēra, ka “ierobežotajā treniņu laikā pirms kvalifikācijas visi joprojām pieslīpē savu pieeju”.
Pirmie treniņbraucieni
Pirmajos treniņbraucienos ātrākie bija “Ferrari” komandas braucēji Šarls Leklērs un Lūiiss Hamiltons, kamēr aiz viņiem ierindojās “Red Bull” vienības piloti. Vairākām komandām bija arī tehniskas ķibeles un, kā varēja prognozēt, šajā ziņā īpaši izcēlās “Aston Martin”.
Leklērs pašā sesijas izskaņā veica apli 1 minūtē un 20,267 sekundēs, nobīdot savu komandas biedru Hamiltonu uz otro vietu un apstiprinot “Ferrari” cerīgo sniegumu jaunās ēras sākumā. Trešo ātrāko laiku uzstādīja “Red Bull” līderis Makss Verstapens, kuram sekoja viņa jaunais komandas biedrs Īzaks Hadžārs. Piekto labāko laiku pārsteidzoši sasniedza “Racing Bulls” debitants Arvīds Lindblads, neskatoties uz sākotnējo apstāšanos boksu celiņa izejā. Šie trīs braucēji startē ar motoriem, kas pirmo gadu pilnībā izstrādāti “Red Bull Powertrains” rūpnīcā sadarbībā ar “Ford”.
Kamēr “Ferrari” nometnē valdīja optimisms, “McLaren” un “Aston Martin” vienībām pirmais treniņš izvērtās par murgu. Pašreizējā pasaules čempiona Lando Norisa sesija tika priekšlaicīgi pārtraukta pēc tikai septiņiem veiktiem apļiem pārnesumkārbas problēmu dēļ. Britu pilots trasē neatgriezās un palika 19. vietā. Arī komandas biedrs Oskars Piastri ziņoja par dzinēja jaudas padeves traucējumiem. Sesijas beigās gan Piastri pacēlās līdz sestajai pozīcijai un bija ātrākais no pilotiem, kuri izmanto “Mercedes” motorus.
Vissmagāk klājās “Aston Martin” komandai. Fernando Alonso vispār neizbrauca trasē, jo “Honda” dzinējam tika konstatēts defekts vēl pirms sesijas sākuma. “Mēs atradām aizdomīgu, ar jaudas agregātu saistītu problēmu,” paziņoja “Honda” pārstāvji. Lenss Strols veica tikai trīs lēnus iepazīšanās apļus, apliecinot bažas par smagu nedēļas nogali jaunajai “Aston Martin” un “Honda” sadarbībai. Jau ziņots, ka motora radīto vibrāciju dēļ komanda neplāno sacensībās Melburnas trasē veikt visu distanci.
Nelielu virtuālās drošības automašīnas fāzi izraisīja Alekss Albons, kura “Williams” bolīds apstājās trasē iespējamas hidraulikas noplūdes dēļ. Tikmēr čempionāta debitante “Cadillac” aizvadīja samērā solīdu pirmo oficiālo sesiju, lai gan Serhio Peress un Valteri Botass ierindojās tabulas lejasdaļā. Peress arī piedzīvoja sagriešanos ceturtajā līkumā pārmērīgas dzinēja bremzēšanas dēļ.
Getting in a spin! 😵💫— Formula 1 (@F1) March 6, 2026
Checo Perez goes for a wild ride at Turn 4 💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/AhYoh5xTv0
Pirmais desmitnieks pēc pirmā treniņa izskatījās raibs, “Mercedes” pilotiem Džordžam Raselam un Kimi Antonelli ieņemot septīto un astoto vietu, bet “Audi” rūpnīcas komandas braucējiem Gabrielam Bortoleto un Niko Hilkenbergam noslēdzot labāko desmitnieku.
Otrie treniņi
Tikmēr mājinieks Oskars Piastri no “McLaren” komandas sasniedza labāko rezultātu otrajos treniņbraucienos, kamēr “Mercedes” motorus izmantojošie piloti šoreiz ierindojās pirmajās trīs pozīcijās. Tomēr ne visiem sesija pagāja gludi.
Piastri savā labākajā mēģinājumā sasniedza rezultātu 1 minūte un 19,729 sekundes, par 0.214 sekundēm apsteidzot “Mercedes” jauno talantu Kimi Antonelli, kuram sekoja komandas biedrs Džordžs Rasels. “Mercedes” piloti dominēja sesijas sākumā, veicot kvalifikācijas simulācijas braucienus ar mīkstā sastāva riepām, taču Piastri vēlāk pārspēja abu uzstādītos orientierus.
Not the way Russell or Lindblad wanted to start FP2! 🫣— Formula 1 (@F1) March 6, 2026
Here's the moment between the pair in the pit lane 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/5cgKP41xYb
“Ferrari” piloti Luiss Hamiltons un Šarls Leklērs ierindojās ceturtajā un piektajā vietā, turpinot cerīgu nedēļas nogali. Septiņkārtējais pasaules čempions Hamiltons no Piastri rezultāta atpalika par 0,321 sekundes.
Turpretim četrkārtējam F-1 pasaules čempionam Maksam Verstapenam otrā sesija bija ne tik veiksmīga. Viņš ierindojās sestajā vietā, no līdera atpaliekot vairāk nekā pussekundi. “Red Bull” pilots zaudēja dārgo laiku sesijas pirmajā pusē, kad viņa bolīds iesprūda pārnesumā tieši pie boksu izejas, kas lika sportistam ilgāku laiku pavadīt garāžā. Atgriezies trasē uz pēdējām 30 minūtēm, holandietis piedzīvoja arī bīstamu mirkli 10. līkumā, kur lielā ātrumā izbrauca cauri grants joslai. Lai gan Verstapenam izdevās izvairīties no ietriekšanās barjerās, viņš šajā incidentā sabojāja savas automašīnas grīdu.
The gravel bites in Albert Park 😳#F1 #AusGP pic.twitter.com/md6VbTzKFX— Formula 1 (@F1) March 6, 2026
Pasaules čempions Lando Noriss šoreiz nespēja turēt līdzi sava komandas biedra tempam un ierindojās septītajā vietā, esot sekundi lēnāks par Piastri. Tikmēr “Racing Bulls” debitants Arvīds Lindblads turpināja priecēt, arī šoreiz iekļūstot pirmajā desmitniekā ar astoto rezultātu un apsteidzot “Red Bull” pilotu Īzaku Hadžāru. Pirmo desmitnieku noslēdza Estebans Okons ar “Haas”.
“Aston Martin” vienībai Melburnas murgs turpinājās – Fernando Alonso un Lenss Strols palika pēdējās vietās, atpaliekot no līderiem ievērojami. Lai gan Alonso pēc izlaistā rīta treniņa spēja veikt 17 apļus, Strola sesija atkal beidzās priekšlaicīgi kārtējo dzinēja problēmu dēļ. Vēl sliktāk klājās Serhio Peresam, kurš tā arī neuzstādīja ieskaitītu apļa laiku, jo viņa “Cadillac” bolīds salūza jau pirmajā lidojošajā aplī pēc tam, kad lielāko daļu sesijas bija pavadījis garāžā.
Naktī uz sestdienu gaidāms trešais treniņš, bet kvalifikācijas braucieni sāksies plkst. 7:00 pēc Latvijas laika.