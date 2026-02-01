Margita Sirsniņa kļuvusi par čempioni otro gadu pēc kārtas.
Citi sporta veidi
Šodien 13:41
Margita Sirsniņa kļūst par divkārtēju pasaules junioru čempioni kamaniņu sportā
Latvijas sportiste Margita Sirsniņa svētdien Vācijas pilsētā Altenbergā kļuvusi par pasaules junioru čempioni kamaniņu sportā.
Sirsniņa pēc pirmā brauciena bija trešā, bet otrajā uzlaboja savu rezultātu par vairāk nekā sekundes desmitdaļu un divu braucienu summā izcīnīja pirmo vietu, kļūstot par čempioni otro gadu pēc kārtas. Viņa par 0,013 sekundēm pārspēja Vācijas sportisti Anku Janiki, bet pirmā brauciena līdere vāciete Antonija Pīčmane atpalika 0,068 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Savukārt Selīna Zvilna braucienos sasniedza 18. un desmito labāko laiku, kas summā deva 14. vietu 23 sportistu konkurencē. Viņa piekāpās Sirsniņai 1,385 sekundes. Svētdien vēl būs sacensības komandu stafetē.