Latvijas divnieks sestie pasaules junioru čempionātā kamaniņu sportā
Latvijas divnieku ekipāža Edvards Marts Markitāns/Roberts Lazdāns sestdien Altenbergā ierindojās sestajā vietā pasaules junioru čempionātā kamaniņu sportā.
Startējot 13 ekipāžām, uzvaru svinēja vācieši Luiss Grīnbeks/Makss Kihrts, kuri otrās vietas ieguvējus pārspēja par nieka sekundes tūkstošdaļu. Latviešiem startā bija trešais ātrākais laiks, bet finišā viņi braucienos bija septītajā un sestajā vietā, uzvarētājiem zaudējot 0,666 sekundes.
Juniorēm 11 ekipāžu konkurencē uzvarēja austrietes Līna Rīdla/Anna Lerha. Amanda Ogorodņikova/Selīna Zvilna bija labākās startā, bet septītās vietas braucienos deva arī septīto vietu summā un 0,838 atpalicību no uzvarētājām. Elīna Pamžina/Anna Aizupe startā bija trešās ātrākās, braucienos bija desmitajā un astotajā vietā, summā ieņemot devīto pozīciju.
Junioriem Jānis Gruzdulis-Borovojs pirmajā braucienā bija pirmspēdējā, 27. pozīcijā un otrajam braucienam nekvalificējās.
Svētdien būs sacensības juniorēm vieniniekos un komandu stafetē.