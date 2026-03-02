ZZS pauž atbalstu ASV centieniem aizsargāt starptautisko kārtību
Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) valde, vērtējot starptautiskās norises, pauž atbalstu ASV un Izraēlas rīcībai, ierobežojot Irānā valdošo režīmu, un norāda, ka šāda Latvijas transatlantiskā partnera rīcība stiprina drošību mūsu reģionā.
ZZS uzskata, ka vāja un izolēta Irāna nozīmē arī vājāku Krieviju un līdz ar to drošāku Latviju, jo Irānas piegādātie droni un raķetes nogalināja Ukrainas civiliedzīvotājus un grāva tās infrastruktūru.
ZZS pauž atbalstu Irānas režīma īstenoto represiju pret savu tautu nosodījumam, atbalstot Irānas iedzīvotāju tiesības uz fundamentālām brīvībām.
ZZS uzskata, ka Latvijai šis ir brīdis, kad demonstrēt savu vērtību kā stratēģiskam sabiedrotajam ASV un Eiropas partneriem. Atbalstot ASV centienus ierobežot Irānas kodolprogrammu un reģionālo agresiju, Latvija nostiprinās ASV interesi par drošību mūsu reģionā.
Jau ziņots, ka kopš sestdienas Izraēla un ASV ir veikušas triecienus simtiem mērķu Irānā, vēršoties pret raķešu palaišanas vietām, ar Teherānas kodolprogrammu saistītiem objektiem, armijas štābiem un politiskajiem līderiem.
Uzbrukumā sestdien tika likvidēts Irānas teokrātiskā režīma augstākais vadonis ajatolla Ali Hamenei.Izraēla un ASV uzstāj, ka uzbrukuma mērķis ir novērst draudus, ko rada Irānas raķešu spējas un kodolprogrammas, kā arī dot irāņiem iespēju gāzt savu valdību.Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Persijas līča valstīs.