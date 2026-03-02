"Michelin" ceļvedī iekļauts Latvijas restorāns uz nenoteiktu laiku pārtraucis savu darbību
Starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" iekļautais restorāns "Ferma" uz nenoteiktu laiku pārtraucis savu darbību, ziņo restorāna saimnieks Māris Astičs.
Viņš atklāj, ka restorāns un Restorānu servisa skola februārī pārtraukusi savu darbību adresē Valkas ielā iepretim Viesturdārzam, kad pēkšņi mainījās telpu nomas nosacījumi un nebija iespējams vienoties par jaunu sadarbību šajās telpās. Tāpat, ņemot vērā sezonālo situāciju restorānu nozarē gada sākumā, turpmāka darbība konkrētajās telpās vairs nebija iespējama un ekonomiski pamatota. Tādējādi tika pieņemts lēmums telpas atbrīvot, sacīja restorāna saimnieks.
Astičs norādīja, ka skola patlaban turpina darbu - topošie pavāri un konditori atrodas praksē, kā arī teorētiskās mācības notiek attālināti. Viņš skaidroja, ka pašlaik skolai ir sadarbības partneri, ar kuriem varēs vienoties par meistarklašu vadīšanu, kā arī viņš pauda cerību, ka mācību gadu Restorānu servisa skola varēs noslēgt jaunās telpās. Savukārt restorānam "Ferma" tiek meklēti risinājumi, lai restorāns varētu turpināt savu darbību citā lokācijā.
Jautāts, vai restorāns varētu slēgties uz visiem laikiem, viņš sacīja, ka "negribētos tā domāt, šis ir labs gads, un es ticu, ka tuvākajā laikā restorānam atradīsim jaunas telpas. Varbūt tas būs citādāks formāts, bet neesmu padevies," sacīja Astičs.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Restorānu servisa skola" reģistrēta 2002. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2845 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Astičam. Uzņēmums finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 30. jūnijam, strādāja ar 301 892 eiro apgrozījumu un 3648 eiro zaudējumiem. Savukārt SIA "RS Banketu serviss", kas pārvalda restorānu "Ferma", reģistrēts 2023. gadā. Uzņēmums pieder Moldovas pilsonim Ivanam Mošņegam. Uzņēmums 2024. gadā strādāja ar 717 940 eiro apgrozījumu un 19 363 eiro peļņu. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, kompānijai 26. februārī bija reģistrēts VID administrēto nodokļu parāds 45 871 eiro apmērā, liecina informācija "Firmas.lv".