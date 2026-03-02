Ogres novadā degusi dzīvojamā māja 100 kvadrātmetru platībā, ir cietušais
Ogres novadā svētdien ugunsgrēkā cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Neilgi pirms plkst. 22 VUGD saņēma izsaukumu uz Tomes pagastu. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg vienstāva dzīvojamā māja 100 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks.
Šorīt ap plkst. 5 VUGD saņēma izsaukumu uz Saldus novada Gaiķu pagastu, kur dega dzīvojamā māja ar izbūvētu mansardu pilnā 170 kvadrātmetru platībā. Ap plkst. 7 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks ticis lokalizēts, bet patlaban turpinās ugunsdzēsēju darbs notikuma vietā.
Aizvadītajās diennaktīs VUGD saņēma deviņus izsaukumus par degošiem sodrējiem dzīvojamo māju dūmvados. VUGD atgādina, ka dūmvadu attīrīšana no sodrējiem ir jāveic regulāri, lai novērstu to degšanu. Sadegot sodrējiem, dūmvadā veidojas augsta temperatūra, kas laika gaitā var bojāt dūmvada konstrukciju.