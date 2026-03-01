Latvijas basketbola izlase izbraukuma spēlē pēc pirmā puslaika zaudē Polijai
Latvijas vīriešu basketbola izlase Gdiņā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pēc pirmā puslaika ar rezultātu 36:54 zaudē Polijai.
Maču tiešraidē translē kanāls LTV7.
Latvijas izlase mačam Gdiņā pieteica tos pašus 12 spēlētājus, kas bija piektdien laukumā Rīgā notikušajā spēlē.
Latvijas izlases starta pieciniekā bija Kristers Zoriks, Rihards Lomažs, Artūrs Strautiņš, Mārcis Šteinbergs un Kārlis Šiliņš. Salīdzinot ar piektdienas maču, pieciniekā Strautiņš nomainījis Kristapu Ķilpu.
Viesu nesekmīgie uzbrukumi mača pirmajās minūtēs ļāva poļiem ātri iegūt vadību ar 10:2. Arī pēc minūtes pārtraukuma Latvijas basketbolisti būtiski neuzlaboja savu rezultativitāti un ceturtdaļas otrajā pusē nonāca iedzinējos pat ar 15 punktiem (6:21), bet līdz ceturkšņa beigām pretinieku pārsvaru izdevās samazināt uz pusi (16:23).
Otrajā ceturtdaļā Latvijas basketbolistiem joprojām bija grūtības ierobežot pretinieku līderus, taču pateicoties pašu sekmīgajiem uzbrukumiem, mājinieki vēl vairāk neattālinājās rezultātā. Tuvojoties puslaika beigām, viens no Polijas līderiem Mateušs Ponitka tika pie savas trešās piezīmes spēlē, taču iniciatīvu uzņēmās Džordans Loids un citi mājinieku spēlētāji. Pirmās 20 minūtes latvieši zaudēja ar 36:54.
Latvijas basketbolisti piektdien zaudēja ar rezultātu 82:84, Polijai uzvaru nodrošinot naturalizētajam amerikānim Džordanam Loidam.
F grupā Polijai ir trīs uzvaras, Nīderlandei - divas, Latvijai un Austrijai - pa vienai. Otrajā posmā iekļūs pirmo trīs vietu ieguvējas.
Pirmajās kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 89:68 pārspēja Austriju. Tikmēr poļi ar 90:78 apspēlēja Austriju un ar 85:83 guva panākumu pār Nīderlandi.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs:
Kristaps Ķilps ("VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Toms Leimanis (Reikjavīkas KR, Islande), Rihards Lomažs, Kārlis Šiliņš (abi - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Toms Skuja (Ludvigsburgas "Riesen", Vācija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Strautiņš (Tortonas "Derthona", Itālija), Kristers Zoriks ("Udine", Itālija).
Polijas vīriešu basketbola valstsvienības sastāvs:
Jakubs Garbačs, Kamils Lačinskis, Jaroslavs Ziskovskis (visi - Gdiņas "Arka"), Tomašs Gjelo, Pšemislavs Zolnerevičs (abi - Ščecinas "King"), Džordans Loids (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Blažejs Kulikovskis, Jakubs Urbaņaks (Vroclavas "Šlask"), Dominiks Oleiničaks (Tortonas "Derthona", Itālija), Andžejs Pluta (Varšavas "Legia"), Mateušs Ponitka (Stambulas "Bahcesehir", Turcija), Mihals Sokolovskis ("Karsiyaka", Turcija).