VIDEO: Kuveitā avarējušas vairākas ASV militārās lidmašīnas
Pirmdienas rītā Kuveitā avarējušas vairākas amerikāņu kara lidmašīnas, bet to apkalpes izdzīvojušas, paziņoja Kuveitas Aizsardzības ministrija.
"Šorīt avarēja vairākas ASV kara lidmašīnas. Apstiprinām, ka visi apkalpes locekļi izdzīvoja," paziņoja Aizsardzības ministrijas preses pārstāvis, piebilstot, ka notikušā cēlonis tiek izmeklēts.
BREAKING: Kuwait's defence ministry says "several" US military aircraft crashed this morning inside the country.— Sky News (@SkyNews) March 2, 2026
It says the crews of the jets survived and are in "stable" conditions after being evacuated and transferred to hospitals.https://t.co/2ngVXXQEvq pic.twitter.com/MphCn14JPx
"Varas iestādes nekavējoties uzsāka meklēšanas un glābšanas operācijas, evakuējot apkalpes locekļus un nogādājot tos slimnīcā medicīniskai izmeklēšanai un ārstēšanai. Viņu stāvoklis ir stabils," teikts ministrijas paziņojumā.
Irānas armija pirmdien paziņoja, ka veikusi triecienus ASV Ali Al Salema aviobāzei Kuveitā, kā arī kuģiem Indijas okeānā.
The fighter jet that reportedly crashed in Kuwait is a USAF F-15E.— Clark Kent (@ClarkKe49569692) March 2, 2026
Based on the-twin-engine, horizontal stabilizers, vertical stabilizers, and undercarriage highlight the aircraft as a F-15E.
The 494th Fighter Squadron deployed (12) F-15E to CENTCOM AOR on January 21, 2026. https://t.co/ADB1yWLndH pic.twitter.com/gMxI983z3T
"Armijas sauszemes un jūras spēku raķešu vienības, kas darbojas no dažādām vietām, pēdējās stundās veica triecienus ASV Ali Al Salema gaisa spēku bāzei Kuveitā, kā arī ienaidnieka kuģiem Indijas okeāna ziemeļos," teikts armijas paziņojumā.
Tā piebilda, ka uzbrukumos tika izmantotas 15 spārnotās raķetes.