VIDEO: Kuveitā avarējušas vairākas ASV militārās lidmašīnas

Foto: VIA REUTERS
Spriedze Persijas līcī pieaug: Kuveita ziņo par ASV lidmašīnu avārijām.
Jauns.lv/LETA

Pirmdienas rītā Kuveitā avarējušas vairākas amerikāņu kara lidmašīnas, bet to apkalpes izdzīvojušas, paziņoja Kuveitas Aizsardzības ministrija.

"Šorīt avarēja vairākas ASV kara lidmašīnas. Apstiprinām, ka visi apkalpes locekļi izdzīvoja," paziņoja Aizsardzības ministrijas preses pārstāvis, piebilstot, ka notikušā cēlonis tiek izmeklēts.

"Varas iestādes nekavējoties uzsāka meklēšanas un glābšanas operācijas, evakuējot apkalpes locekļus un nogādājot tos slimnīcā medicīniskai izmeklēšanai un ārstēšanai. Viņu stāvoklis ir stabils," teikts ministrijas paziņojumā.

Irānas armija pirmdien paziņoja, ka veikusi triecienus ASV Ali Al Salema aviobāzei Kuveitā, kā arī kuģiem Indijas okeānā.

"Armijas sauszemes un jūras spēku raķešu vienības, kas darbojas no dažādām vietām, pēdējās stundās veica triecienus ASV Ali Al Salema gaisa spēku bāzei Kuveitā, kā arī ienaidnieka kuģiem Indijas okeāna ziemeļos," teikts armijas paziņojumā.

Tā piebilda, ka uzbrukumos tika izmantotas 15 spārnotās raķetes.

