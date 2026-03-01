38 gadu vecumā mūžībā devies mūziķis un mākslinieks Kārlis Biķernieks jeb Labais Dāma
38 gadu vecumā mūžībā devies mākslinieks, mūziķis Kārlis Biķernieks (1987–2026), kurš bija pazīstams arī ar skatuves vārdu Labais Dāma, liecina viņa līdzgaitnieku publiskotā informācija sociālajos tīklos.
Biķernieks studējis vizuālo komunikāciju Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī filozofiju Latvijas Universitātē.
Savas radošās darbības laikā viņš darbojies kā eksperimentālās mūzikas autors, dīdžejs un performances mākslinieks. Biķernieks bijis dalībnieks tādās muzikālajās apvienībās kā "Origo Boys", "Full Retard Slumber Party Records" un "Tripple Sex", kā arī darbojies duetos "Ceriņi" un "Tone It Down a Little". Kopā ar mākslinieku Kasparu Groševu viņš vadīja mūzikas izdevniecību "No Sex Just Talk".
Mākslinieks piedalījies performancēs sadarbībā ar apvienībām "Golf Clayderman" un "Next Level Media Solutions", kā arī veidojis projektus ar māksliniecēm Agnesi Krivadi un Kati Krolli. Tāpat Biķernieks piedalījies režisores Kristīnes Vītolas izrādē "Endijs V. Aiz tā visa nekā nav" un līdzvadījis galerijas "427" podkāstu "Pusgaumīgā picca".
2024. gada oktobrī galerijā "427" notika Biķernieka personālizstāde "Noslēpums".