Kas notiks ar iepirkšanās centru “Sky&More”? Jaunie īpašnieki nāk klajā ar paziņojumu
Jaunie “Sky&More” īpašnieki - nekustamo īpašumu grupa “Realto”- paziņojuši, ka tirdzniecības centrā gaidāmas izmaiņas, kas "iezīmēs jaunu attīstības posmu" tirdzniecības centra darbībā.
“Sky&More” pārstāvji informē, ka 2026. gadā iepirkšanās centrā gaidāmi vairāki nozīmīgi attīstības projekti. Viens no lielākajiem ir sporta kluba “My Fitness” pārbūve un paplašināšana - kluba platība pieaugs par 30%, nodrošinot apmeklētājiem plašākas treniņu iespējas un mūsdienīgu funkcionālu vidi, iedvesmota no pasaules līmeņa fitnesa klubiem.
Vienlaikus notiks kāpšanas un boulderinga zāles “Virsotne” paplašināšana. Plašāka kļūs ne tikai kāpšanas siena, bet arī boulderinga cienītājiem tiks nodrošināti daudzveidīgi maršruti un kāpšanas veidi. Sadarbībā ar Itālijas zīmolu “La Sportiva” tūrisma un sporta preču veikals “Virsotne” tiks būtiski paplašināts, piedāvājot daudzpusīgāku preču piedāvājumu.
Veikala pārstāvji ziņo, ka drīzumā tiks atvērts arī jauns pārtikas veikals, kas papildinās līdzšinējā veikala sortimentu, paplašinot piedāvājuma klāstu un arī turpmāk klientiem nodrošinot līdzvērtīgas kvalitātes produktus. "Uzņēmums apņēmies saglabāt līdzšinējos kvalitātes standartus un nodrošināt nepārtrauktu ražošanas procesu, tostarp nodrošinot gan Vācijā ražoto, gan vietējo un citu klientu iecienīto produktu pieejamību," norāda “Sky&More” pārstāvji. Darījums vēl nav noslēdzies un konkurences apsvērumu dēļ pārtikas veikala operatora nosaukums pagaidām netiek atklāts.
“Sky&More” vadība informē, ka centrs turpina attīstīt modes preču tirdzniecību ar shop-in-shop konceptu gan fiziskajā veikalā, gan e-komercijas platformās. Piedāvājumā jau ir pasaulē zināmi zīmoli, tostarp “Emporio Armani”, “Baldessarini”, “Joop!”, “Luisa Cerano”, “Karl Lagerfeld”, “Bugatti” un citi, un “Sky&More” ir vienīgā vieta Latvijā, kur var iegādāties šo zīmolu jaunākās apģērbu kolekcijas. Drīzumā klāstu papildinās vairāki jauni zīmoli, tostarp arī tādi, kas līdz šim Latvijā vēl nav pārstāvēti.
Tirdzniecības centra pārstāvji ziņo, ka “Sky&More” turpinās darbu ierastajā režīmā, nodrošinot esošo veikalu un pakalpojumu pieejamību, vienlaikus pakāpeniski ieviešot plānotos uzlabojumus. “Sky&More” iepirkšanās centrs Rīgā, Duntes ielā 19 A, ar kopējo apbūves platību 30 250 m², darbojas premium un vidēji augstā segmenta mazumtirdzniecībā. 2024. gadā SIA “Skai Pluss” strādāja ar 2 212 226 EUR apgrozījumu un 217 544 EUR peļņu.