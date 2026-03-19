Neticami! Mazais pērtiķēns Pančs atradis sev draudzeni
Mazais pērtiķēns Pančs, kura stāsts aizkustināja visu pasauli, šķiet, atradis mīlestību!
Pavasaris ir klāt, un daudzi ir gatavi atvērt savas sirdis mīlestībai, pat pērtiķēni. Sociālajos tīklos daudzi dalās ar bildēm, kas uzņemtas 16. martā, kurās redzams, ka mazais makaku mazulis atradis sev partneri. Vienā bildē makaku mazuļi piespiedušies viens otram klāt, bet otrā skatās viens uz otru, bet cilvēki komentāros gan to sauc par skūpstu.
Cilvēki ir priecīgi, ka Pančs vairs nav vientuļš. Daudzi steigušies arī norādīt, ka viņa jaunā draudzene, kuru sauc Momo-Čan, izskatās līdzīga viņa mīļākai rotaļlietai, norādot, ka iespējams tā atdzīvojusies, lai mīlētu viņu. Kā arī parādījušies smieklīgi mīmi, piemēram: "Pančs atradis sev draudzeni - Pančs: 1, Es: 0."
Video, ko uzņēmis kāds zoodārza apmeklētājs, redzams arī, ka Pančs arvien vairāk cenšas izveidot kontaktu ar citiem mērkaķēniem un jau mazāk laika pavada kopā ar savu mīļo rotaļlietu.
A red-furred macaque, almost the same color as his IKEA plush “mom,” has been introduced to him. Now they spend a lot of time together, and Punch has stopped playing with the stuffed orangutan. pic.twitter.com/eCYJroLaQA
Jau ziņots, ka Panča stāsts sākās brīdī, kad sociālajos tīklos parādījās video no “Ichikawa City Zoo” netālu no Tokijas. Tajos redzams, kā mazais pērtiķēns pēc iepazīstināšanas ar baru paliek viens — ignorēts un apjucis. Situāciju vēl sāpīgāku padarīja fakts, ka arī viņa māte pēc dzimšanas viņu nepieņēma.