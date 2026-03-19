Neticami! Mazais pērtiķēns Pančs atradis sev draudzeni
Foto: AFP/Scanpix
Septiņus mēnešus vecais Pančs.
Trakā pasaule

Zanda Rītuma

Jauns.lv

Mazais pērtiķēns Pančs, kura stāsts aizkustināja visu pasauli, šķiet, atradis mīlestību!

Pavasaris ir klāt, un daudzi ir gatavi atvērt savas sirdis mīlestībai, pat pērtiķēni. Sociālajos tīklos daudzi dalās ar bildēm, kas uzņemtas 16. martā, kurās redzams, ka mazais makaku mazulis atradis sev partneri. Vienā bildē makaku mazuļi piespiedušies viens otram klāt, bet otrā skatās viens uz otru, bet cilvēki komentāros gan to sauc par skūpstu.

Cilvēki ir priecīgi, ka Pančs vairs nav vientuļš. Daudzi steigušies arī norādīt, ka viņa jaunā draudzene, kuru sauc Momo-Čan, izskatās līdzīga viņa mīļākai rotaļlietai, norādot, ka iespējams tā atdzīvojusies, lai mīlētu viņu. Kā arī parādījušies smieklīgi mīmi, piemēram: "Pančs atradis sev draudzeni - Pančs: 1, Es: 0."

Video, ko uzņēmis kāds zoodārza apmeklētājs, redzams arī, ka Pančs arvien vairāk cenšas izveidot kontaktu ar citiem mērkaķēniem un jau mazāk laika pavada kopā ar savu mīļo rotaļlietu.

Jau ziņots, ka Panča stāsts sākās brīdī, kad sociālajos tīklos parādījās video no “Ichikawa City Zoo” netālu no Tokijas. Tajos redzams, kā mazais pērtiķēns pēc iepazīstināšanas ar baru paliek viens — ignorēts un apjucis. Situāciju vēl sāpīgāku padarīja fakts, ka arī viņa māte pēc dzimšanas viņu nepieņēma. 

Tēmas

TokijaJapāna

Citi šobrīd lasa