Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes vadība tiekas ar iedzīvotāju padomju pārstāvjiem
Dienvidkurzemes novadā notikusi pirmā tikšanās ar jaunizveidoto iedzīvotāju padomju vadību, kurā uzsvērta cieša sadarbība, atklāts dialogs un iedzīvotāju iesaistes stiprināšana. Dalībnieki pārrunāja budžeta sadalījumu, īpašumu izmantošanu un praktiskus sadarbības risinājumus, vienojoties atkārtoti tikties maijā, lai izvērtētu progresu.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Jankovskis Dienvidkurzemes novada iedzīvotāju padomes priekšsēdētājus un viņu vietniekus aicināja uz tikšanos, lai savstarpēji iepazītos un iezīmētu aktuālākos jautājumus, kas skar gan padomju darbu, gan vietējo iedzīvotāju intereses.
Tikšanās laikā savu redzējumu par turpmāko sadarbību ar iedzīvotāju padomēm pauda arī priekšsēdētāja vietnieki Andrejs Radzevičs un Uldis Kristapsons, uzsverot dialoga nozīmi un kopīgu risinājumu meklēšanu. Savukārt padomju pārstāvji iepazīstināja ar sevi un aktīvi iesaistījās diskusijās, uzdodot domes vadībai jautājumus par pagastu un pilsētu budžeta sadalījumu, neizmantotajiem pašvaldības un privātpersonu īpašumiem, kā arī par praktiskiem organizatoriskiem jautājumiem – pieredzes apmaiņas braucieniem, kopīgas “WhatsApp” saziņas grupas izveidi, dokumentu sagatavošanu un lēmumprojektu izstrādi u.c.
Plašāka diskusija izvērsās par iedzīvotāju iesaistes veicināšanu – kā efektīvāk nodot informāciju sabiedrībai, kā iegūt atgriezenisko saiti, kā arī par aptauju organizēšanu un pārvaldnieku lomu informācijas apritē. Iedzīvotāju padomju pārstāvji aicināja domes vadību sniegt lielāku atbalstu dažādu jautājumu risināšanā, vienlaikus uzsverot arī pašu iniciatīvas nozīmi – sākt ar darbiem savos pagastos un pilsētās, negaidot pašvaldības iesaisti. Tas, pēc viņu domām, palīdzētu stiprināt iedzīvotāju uzticību padomēm un to darbībai.
Tikšanās noslēgumā dalībnieki vienojās, ka nākamā šāda veida sanāksme būtu organizējama maijā, lai izvērtētu paveikto un pārrunātu turpmāk risināmos jautājumus.
Atgādināsim, ka iedzīvotāju padomes Dienvidkurzemes novadā izveidotas tikai šā gada janvārī, daļai no tām jau ir notikušas pirmās sēdes kopā ar iedzīvotājiem, kurās apzinātas galvenās problēmas un vajadzības.