Slavenais Diks Advokāts atsakās no Kirasao izlases vadības Pasaules kausā. Smagais lēmums "ģimenes apstākļu dēļ" pieņemts pirms pasaules mazākās valsts vēsturiskās debijas
Kirasao futbola izlases galvenais treneris nīderlandietis Diks Advokāts ģimenes apstākļu dēļ atkāpies no amata un nevadīs komandu tās debijā Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīrā.
78 gadus vecais Advokāts amatu atstājis meitas veselības problēmu dēļ.
Kirasao izlase PK debitēs jūnijā ar maču pret Vācijas valstsvienību. Tāpat Kirasao futbolistiem 2026. gada PK finālturnīrā E grupā būs jāspēlē ar Ekvadoras un Kotdivuāras izlasēm.
"Es vienmēr esmu teicis, ka ģimene ir svarīgāka par futbolu," pirmdien izplatītā Kirasao Futbola federācijas (FFK) paziņojumā citēts Advokāts. "Tāpēc tas ir dabisks lēmums. Taču tas nemaina faktu, ka man ļoti pietrūks Kirasao, tur dzīvojošo cilvēku un manu kolēģu."
"Mazākās valsts pasaulē iekļūšanu Pasaules kausa finālturnīrā uzskatu par vienu no savas karjeras spilgtākajiem sasniegumiem," piebilda nīderlandiešu speciālists. "Esmu lepns par saviem spēlētājiem, treneru štābu un federācijas vadību, kuri mums noticēja."
Advokāts savas karjeras laikā vadījis klubus ne tikai Nīderlandē, bet arī Krievijā, Vācijā, Skotijā un Anglijā. Izlašu līmenī pieredzes bagātais speciālists bez dzimtenes trenējis arī Apvienoto Arābu Emirātu, Dienvidkorejas, Beļģijas, Krievijas, Serbijas un Irākas valstsvienības.
Advokātu amatā nomainīs 63 gadus vecais Freds Rutens.
Nīderlandiešu treneris Rutens iepriekš dzimtenē strādājis ar "Twente", Eindhovenas PSV, "Vitesse" un "Feyenoord", vadījis vācu "Schalke 04", AAE komandu Dubaijas "Al Shabab" un Haifas "Maccabi" no Izraēlas. Pēdējā viņa darba vieta bija PSV, kuru viņš trenēja 2023. gadā.
Kirasao ir mazākā valsts, kuras izlase jebkad ir kvalificējusies PK finālturnīram. Nīderlandes Karalistes aizjūras teritorijas iedzīvotāju skaits ir ap 156 000. Iepriekš mazākā valsts, kuras izlase spēja iekļūt PK, bija Islande, kuras iedzīvotāju skaits, kvalificējoties 2018. gada finālturnīram, bija ap 350 000.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
2026. gadā PK finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.