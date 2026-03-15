Jaunā nedēļa sāksies ar lietu un mākoņiem
Jaunā nedēļa Latvijā iesāksies ar pelēcīgāku un mitrāku laiku – debesīs būs daudz mākoņu, un plašākā teritorijā gaidāmi nokrišņi. Tomēr nedēļas gaitā laika apstākļi pakāpeniski uzlabosies un arvien biežāk uzspīdēs saule, liecina prognozes.
Nedēļas sākumā Latvijā laika apstākļus noteiks ciklonu darbība, tādēļ debesis bieži klās mākoņi un daudzviet gaidāmi nokrišņi, galvenokārt lietus. Pirmdien vietām iespējams arī slapjš sniegs, bet otrdien nokrišņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Naktīs dažviet veidosies migla vai dūmaka. Gaisa temperatūra diennakts tumšajā laikā būs -2…+3° robežās, savukārt dienās gaiss pārsvarā iesils līdz +5…+10°.
Nedēļas vidū laika apstākļi pakāpeniski uzlabosies – trešdien un ceturtdien nokrišņu būs maz, brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule. Dienas laikā temperatūra daudzviet paaugstināsies līdz +7…+11°, bet naktīs plašākā teritorijā termometra stabiņš vēl var noslīdēt nedaudz zem 0°.
Nedēļas izskaņa būs saulaināka, un nokrišņi tikpat kā nav gaidāmi. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +2…-3°, bet dienās saglabāsies pavasarīgi silta temperatūra – lielākoties ap +10°.