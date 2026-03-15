No krastiem izgājusi Svētes upe
Aizvadītajās dienās sniega kušanas rezultātā Jelgavas pusē no krastiem izgāja Svētes upe, appludinot vairākas zemāk esošās zonas.
Latvijas austrumos un centrālajos rajonos turpinās pali un ledus iešana
Latvijas austrumu un centrālajos ir krasas ūdens līmeņa svārstības, bet rietumu daļas upēs palu līmeņi stabilizējas, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Meteorologi norāda, ka pali un ledus iešana turpinās Latvijas austrumu un centrālajos rajonos, tostarp šajā reģionā ir novērojamas krasas ūdens līmeņa svārstības. Turpina applūst palienes un zemākās vietas.
Tāpat meteorologi min, ka turpinās ledus iešana un krasas ūdens līmeņa svārstības garos upju posmos, īpaši Daugavā un Ogrē.
Vienlaikus Daugavas augštecē, Vidzemes un Alūksnes augstienēs un Salacas baseinā dažviet vēl ir tikai gaidāma ledus iešana, taču ledus ir pacelts, atrauts no krastiem un būtiski zaudējis izturību.
Rietumu daļas upēs palu līmeņi stabilizējas, taču Lielupē un Mūsā turpinās ūdens līmeņa kāpums, palielinoties pietecei no Lietuvas.
Turpināsies ledus iešana Lielupē un tās baseina upēs, Gaujā un tās baseina upēs, Salacā un tās baseina upēs, kā arī Daugavā un tās baseina upēs. Ledus iešanas laikā veidosies sastrēgumi, kas izraisīs straujāku ūdens līmeņa kāpumu augšpus tiem.
Tāpat meteorologi norāda, ka Daugavā lejpus Jēkabpilij ir izveidojies sastrēgums, pie Jēkabpils turpināsies ūdens līmeņa kāpums. Svētdien un pirmdien, 16. martā, gaidāmas intensīvākas ledus kustības posmā Zeļķi-Pļaviņas, kas radīs krasas ūdens līmeņa svārstības.
Ogrē turpināsies ledus iešana posmā Meņģele-Ogre, tādējādi veidosies sastrēgumi un būs krasas ūdens līmeņa svārstības.
Savukārt Lielupē un tās baseina upēs turpināsies attīrīšanās no ledus. Ūdens līmenis turpinās paaugstināties un applūdīs plašākas teritorijas, min meteorologi.
Naktī no sestdienas, 14. marta, uz svētdienu ledus iešanas dēļ Jēkabpilī ūdens līmenis palielinājās par 80 centimetriem divu stundu laikā, taču šobrīd ūdens līmenis Jēkabpilī ir stabilizējies. Pļaviņu ūdenskrātuvē pie Zeļķiem ūdens līmenis paaugstinājās par 55 centimetriem.
Daugavas baseina upēs ūdens līmenis pagājušajā diennaktī lielākoties paaugstinājās par sešiem līdz 30 centimetriem, tostarp Aiviekstē pie Aiviekstes hidroelektrostacijas (HES) un Ošā pie Kūleniekiem ūdens līmenis svārstījās nedaudz, kamēr Ogres upē iet ledus un ūdens līmenis turpināja krasi svārstīties. Zilupē un Rītupē ūdens līmenis paaugstinājās par trim līdz septiņiem centimetriem.
Gaujā pie Valmieras ūdens līmeņa svārstības bija nelielas, pie Siguldas ūdens līmenis palielinājās par 12 centimetriem, bet pie Carnikavas ūdens līmenis nokritās par 35 centimetriem.
Salacā pie Lagastes ledus ir izkustējies, bet Salacā pie Mazsalacas un citās Salacas baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājās par diviem līdz 11 centimetriem diennaktī.
Lielupes augštecē posmā Mežotne-Staļģene ūdens līmenis cēlās par 48 līdz 52 centimetriem, bet lejtecē posmā Jelgava-Sloka ūdens līmenis palielinājās par 15 līdz 30 centimetriem. Lielupes mazajās pietekās ūdens līmenis kritās par četriem līdz sešiem centimetriem, tostarp Bērzē pie Baložiem ūdens līmenis samazinājās par 27 centimetriem.
Ventas lejtecē pie Vendzavas ūdens līmenis pagājušajā diennaktī kritās par 44 centimetriem.