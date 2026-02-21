ASV hokejisti kļūst par kanādiešu pretiniekiem olimpisko spēļu finālā
ASV vīriešu hokeja izlase piektdien Milānā nodrošināja vietu olimpisko spēļu finālā, kurā tiksies ar Kanādu.
Pusfināla spēlē amerikāņi ar rezultātu 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) uzvarēja Slovākiju.
Spēles piektajā minūtē Dilans Larkins no maiņas dabūja ripu un ar strauju metienu panāca 1:0 ASV labā.
Kad līdz pirmā perioda beigām bija palikusi 41 sekunde, Teidžs Tompsons vairākumā meta ripu nenosegtā vārtu stūrī un nostiprināja vadību.
Otrā perioda otrajā pusē Džeks Hjūzs un Džeks Aikels ar 19 sekunžu intervālu pārspēja Samuelu Hlavaju, kuru vārtos nomainīja Stanislavs Škorvāneks, kuru 96 sekundes pirms došanās pārtraukumā ar vēl vieniem vārtiem sarūgtināja Džeks Hjūzs.
Trešās trešdaļas piektajā minūtē pirmo reizi mačā tika pārspēts arī Konors Helebaiks, kura sargātajos vārtos ripu iemeta Jurajs Slafkovskis. Perioda vidū vārtus guva Breidijs Tkačaks, bet pēc tam 2:6 panāca Pavols Regenda.
Trīs vārtu guvumos asistēja Zeks Verenskis.
ASV un Kanāda finālā tiksies astoto reizi vēsturē un pirmo reizi kopš 2010. gada, kad Vankūveras spēļu finālā kanādieši papildlaikā uzvarēja ar 3:2, uzvaras vārtus gūstot Sidnijam Krosbijam, par kura dalību šo spēļu finālā pagaidām nav skaidrības.
Otrā pusfinālā, Neitanam Makinonam gūstot uzvaras vārtus pamatlaika pēdējā minūtē, Kanāda ar rezultātu 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) pārspēja Somiju.
Pirms četriem gadiem neviena no Ziemeļamerikas izlasēm neaizcīnījās līdz pusfināliem, tiesa, Pekinas spēļu turnīrā nepiedalījās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji. No šīs četrotnes pusfinālos iekļuva un zelta un bronzas medaļas izcīnīja attiecīgi Somija un Slovākija.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies svētdien.