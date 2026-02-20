Kristaps Porziņģis atklāj, kā juties savā atgriešanās spēlē un debijā "Warriors" sastāvā
Pēc debijas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Goldensteitas "Warriors" rindās latviešu spēlētājs Kristaps Porziņģis sacīja, ka laukumā juties labi, lai arī vēl neesot perfektā formā.
Jau ziņots, ka Porziņģis ceturtdien devās laukumā pēc sešu nedēļu pārtraukuma un aizvadīja savu pirmo maču "Warriors" rindās, tomēr viņa 12 gūtie punkti nepalīdzēja pārspēt latvieša bijušo komandu Bostonas "Celtics". Porziņģis pirmajā spēlē jaunajā komandā laukumā pavadīja 17 minūtes un realizēja piecus no deviņiem metieniem no spēles, bet "Warriors" piedzīvoja zaudējumu ar 110:121 (32:36, 19:38, 22:28, 37:19).
"Jutos labi. Esmu tālu no perfektas formas, taču priekš pirmās spēles pēc tik ilgas pauzes bija labi," pēc pirmā mača "Warriors" kreklā sacīja Porziņģis. "Ar katru minūti laukumā jutos arvien labāk, un domāju, ka tas ir labs solis un atskaites punkts, lai uzlabotu savu sniegumu ar katru nākamo maču."
"Elu pazīstu no "Celtics" laikiem un viņš arī mani zina labi. Līdz ar to saspēle arī viņu būs viegla. Tomēr arī ar Dreimondu tas ir tikai laika jautājums. Viņš jau zina manas tendences, jo esam spēlējuši viens pret otru. Ir nepieciešams nedaudz laika, lai varētu saspēlēties," par saspēlēšanos garajā galā ar Horfordu un Dreimondu Grīnu teica Porziņģis.
"Man šķita, ka viņš izskatījās labi," pēc spēles teica Porziņģa jaunais treneris Stīvs Kers. "Nekad nav viegli ienākt jaunā komandā pēc viena treniņa aizvadīšanas. Varēja redzēt viņa basketbola talantu un spēju paplašināt laukumu, aizsargāt grozu."
Iepriekšējo spēli latvietis aizvadīja janvāra sākumā vēl Atlantas "Hawks" rindās, bet pirms divām nedēļām viņš maiņas darījumā nonāca "Warriors" sastāvā. Sešas nedēļas Porziņģis laukumā nedevās Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ, bet kopumā šajā sezonā viņš aizvadījis tikai 17 spēles.
Desmit NBA pavadīto sezonu laikā Porziņģim "Warriors" ir sestā komanda. Liepājnieks pirms tam pārstāvēja arī Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un "Hawks".
"Warriors" ar bilanci 29-27 atrodas astotajā pozīcijā Rietumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs svētdienas vakarā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Denveras "Nuggets" basketbolistus. "Warriors" ar bilanci 29-26 atrodas astotajā pozīcijā Rietumu konferencē.