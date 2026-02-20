Porziņģis debitē “Warriors” ar 12 punktiem pret bijušo komandu “Celtics”
Savu pirmo maču Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubā Goldensteitas "Warriors" ceturtdien aizvadīja latviešu spēlētājs Kristaps Porziņģis, kurš mačā pret savu bijušo komandu Bostonas "Celtics" guva 12 punktus.
Porziņģa debijā "Warriors" savā laukumā piedzīvoja zaudējumu ar 110:121 (32:36, 19:38, 22:28, 37:19).
Latvietis laukumā pavadīja 17 minūtes, kurās realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu zem groziem, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja vienu metienu, pieļāva divas kļūdas un spēli noslēdza ar +/- rādītāju -4.
Iepriekšējo spēli latvietis aizvadīja janvāra sākumā vēl Atlantas "Hawks" rindās, bet pirms divām nedēļām viņš maiņas darījumā nonāca "Warriors" sastāvā. Sešas nedēļas Porziņģis laukumā nedevās Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ, bet kopumā šajā sezonā viņš aizvadījis tikai 17 spēles.
Ceturtdienas mačā mājinieku rindās rezultatīvākais ar 18 punktiem bija De'Entonijs Meltons, pa 17 punktiem guva Viljams Ričards un Giļerme Karvalju du Santušs, bet 14 punktues pievienoja Garijs Peitons.
"Celtics" rindās, ar kuru kopā Porziņģis 2024. gadā izcīnīja NBA čempiontitulu, lielisku maču aizvadīja Džeilens Brauns, izceļoties ar "triple double" - viņa rēķinā 23 punktu, 15 bumbas zem groziem un 13 rezultatīvas piespēles, bet rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Peitons Pričards.
"Warriors" ar bilanci 29-27 atrodas astotajā pozīcijā Rietumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs svētdienas vakarā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Denveras "Nuggets" basketbolistus.