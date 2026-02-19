Kristaps Porziņģis spēlē pret bijušo klubu plāno debitēt Goldensteitas "Warriors" sastāvā
Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis, kuru februāra sākumā maiņas darījumā ieguva Goldensteitas "Warriors", jau naktī uz 20. februāri varētu aizvadīt pirmo spēli jaunās komandas sastāvā.
Sezonas laikā Porziņģis slimības un traumu dēļ nav daudz spēlējis. Laukumā viņš devies tikai 17 spēlēs, vidēji izceļoties ar 17,1 punktu, 5,1 atlēkušo bumbu un 2,7 rezultatīvajām piespēlēm. "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers iepriekš atklāja, ka pirms maiņas veikšanas kluba medicīniskais personāls iepazinies ar latvieša veselības likstām, turklāt klubam bijusi nepieciešamība garajā galā.
Savu atgriešanos laukumā Porziņģis varētu piedzīvot jau šonakt, naktī uz 20. februāri, kad jāspēkojas pret bijušo klubu, Bostonas "Celtics". Tajā Kristaps pavadīja divas sezonas, kļūstot par NBA čempionu. Pirms spēles Kristaps aizvadīja pilnvērtīgu treniņu, kurā tika spēlēts arī pieci pret pieci.
"Jūtos lieliski. Treniņā nespēlējām ilgi, taču pietiekami, lai sajustu spēles garšu. Rīt jāatgriežas," teica Porziņģis, kurš noslēpumaini atklāja, vai spēlēs. Viņa statuss šobrīd ir uz jautājuma zīmes, taču noprotams, ka Kristaps dosies laukumā. "Nezinu, cik daudz varu atklāt par šo tēmu. Esmu uz jautājuma zīmes, taču jūtos labi un esmu gatavs spēlēt."
"Dreimonds Grīns ir ļoti, ļoti pieredzējis basketbolists. Ļoti skaļš - man viņš ļoti patīk. Redzu, kāpēc viņš ir tik svarīgs šai komandai. Esmu priecīgs būt šajā komandā," par redzēto pirmajos treniņos kopā ar vienību teica Porziņģis, īpaši izceļot pieredzējušo un pretrunīgi vērtēto Grīnu.
"Vēlos progresēt ar katru spēli, nedomājot par kādām gaidām vai papildus spiedieniem uz sevi. Vēlos virzīties pareizajā virzienā. Šī bijusi sezona ar kāpumiem un kritumiem. Iespējams, šī sezona ir grūtākā no visām, īpaši pēc labās vasaras, kas man bija. Vēlos virzīties soli pa solim, no spēles uz spēli - vairāk minūtes, labāka pašsajūta un tā tālāk," par plāniem pēdējās 27 regulārā turnīra spēlēs teica latviešu basketbolists, kurš jau pieradis spēlēt īsākus nogriežņus pēc atgriešanās no traumas vai slimības.
Ar 29 uzvarām 55 spēlēs Goldensteitas "Warriors" komfortabli atrodas "play-in" pozīcijā Rietumu konferencē - astotajā vietā. Lai tiktu automātiski izslēgšanas spēlēs, klubam gan jāaizvada ļoti laba atlikušais regulārais turnīrs, jo sestajā vietā esošajai "Timberwolves" ir par piecām uzvarām vairāk.